5/24本土8萬2363例 增42死、中重症251例[影]

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國內COVID-19疫情未停，24日上午仍有民眾前往中正紀念堂車來速篩檢站做PCR採檢。中央社記者裴禛攝 111年5月24日

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北24日電）COVID-19本土新增個案數回升，自昨天的6萬多例上升至今天的8萬多例，昨天仍在待審階段的10歲腦炎重症兒童，今天確認死因與COVID-19釀腦炎併多重器官衰竭具相關性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中公布，新增8萬2363例本土個案，確診個案中新增251例中重症（中症198例、重症53例），其中42例死亡。另新增72例境外移入病例。

指揮中心疫情監測組長周志浩表示，新增8.2萬例本土個案，較前兩天公布的6.6萬及7.9萬例更多，但數據和19日至20日公布的9萬、8.5萬例差不多，評估國內本土疫情處於平穩狀況。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞進一步說明，新增42例本土病例死亡個案，年齡介於10多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、39例具慢性病史、16例無疫苗接種。

羅一鈞說，死亡個案中包括5月22日公布過的10多歲重症男童，從未接種過疫苗、無慢性病史，5月13日發燒、頭暈、嘔吐，當天曾赴診所就醫，當時狀況穩定，並未採檢就返家，隔天出現咳嗽、意識變化、抽搐，家人協助快篩為陽性，送抵急診時體溫已達攝氏40.1度。

這名男童也被檢查出有輕微肺炎、頭部電腦斷層有嚴重腦水腫，在院期間，還發現心律不整、氧氣濃度下降，緊急插管，送加護病房救治，曾使用類固醇、瑞德西韋、降腦壓等藥物，但最後仍合併多重器官衰竭病逝。

指揮中心統計，國內兒童重症個案已累計14例，其中已有5例確定死因與感染COVID-19具關聯性的個案，及1例昨天公布過的待審死亡個案。羅一鈞再次提醒家長，國內已開放5至11歲兒童接種疫苗，呼籲儘速帶孩子施打疫苗增強保護力。

另有一名20多歲男性死亡個案，有神經系統病史、從未接種疫苗，本身長期臥床，因COVID-19合併呼吸衰竭病逝；重症個案中也有一名年僅20多歲個案，有神經系統病史、長期使用呼吸器，曾接種1劑疫苗，染疫後併發肺炎、泌尿道感染、敗血症等。

根據指揮中心統計，今年1月至5月23日，本土輕症、無症狀個案累計135萬6260例、占99.77%，中症累計2364例、占0.17%，重症累計800例、占0.06%。（編輯：管中維）1110524

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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各縣市輝瑞BNT疫苗預計開打日。（指揮中心提供）

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