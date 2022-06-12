中重症累計破萬例 30多歲男打3劑確診7天家中亡

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（中央社記者陳婕翎、沈佩瑤台北12日電）今天新增本土COVID-19病例雖下降至5萬多例，但中重症無明顯減少，今年中重症累計已破萬例；今天最年輕死亡個案為一名打3劑疫苗的30多歲男性，確診7天家中過世。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪表示，新增5萬643例本土個案，確診個案新增中重症426例（中症279例、重症147例），其中163例死亡；另新增14例境外移入病例。

莊人祥說，新增163例本土病例死亡個案，年齡介於30多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中151例有慢性病史、110例未打滿3劑疫苗，74例無接種任何一劑疫苗，年齡超過80歲有101人。

今天沒有新增兒童死亡及重症個案，新增6名中症兒童；另外，最年輕死亡個案為一名30多歲男性，這名男性有脂肪肝及糖尿病，已完整接種3劑疫苗。莊人祥進一步說明，這名個案在5月30日PCR採檢陽性確診，6月5日在家中死亡，經司法相驗死因為肺炎合併呼吸衰竭。

根據指揮中心統計，今年1月至6月11日，本土輕症、無症狀個案累計280萬3553例、占99.64%，中重症累計1萬64例，分別為中症累計6199例、占0.22%，重症累計3865例、占0.14%，其中死亡累計3318人。

昨天共開立5459人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共4856人份、默沙東「莫納皮拉韋」603人份；今年以來累計開立約19萬6061多人份，包括15萬8439人份倍拉維及3萬7622人份莫納皮拉韋。

醫療資源統計，全台專責、負壓病房共1萬4610床、空床6935床、空床率47.5%，其中台北區51.8%、北區53.5%、中區39.8%、南區34.0%、高屏區48.4%、東區57.8%；53家集中檢疫所共7778床、空床數4356床、空床率56.0%；48家地方加強型防疫旅館4533床、空床數2232床、空床率49.2%。（編輯：管中維）1110612