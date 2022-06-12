陳時中快篩陽性確診 陳宗彥暫代指揮中心指揮官

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中央流行疫情指揮中心12日表示，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳婕翎台北12日電）中央流行疫情指揮中心今天表示，指揮官陳時中上午自覺有症狀，使用家用快篩試劑檢驗，結果為陽性，由副指揮官陳宗彥暫代指揮官，指揮中心相關接觸者完成快篩，結果均為陰性。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處高原期，指揮中心今天透過新聞稿表示，陳時中快篩陽性確診，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。

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另外，近日與陳時中接觸過的指揮中心疫情監測組組長周志浩、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞及王必勝，已完成快篩，結果均為陰性，目前身體狀況良好、皆無症狀，將持續落實自我健康監測。

指揮中心指出，陳時中居家照護期間，指揮中心持續進行防疫工作，指揮中心指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中也會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。（編輯：張雅淨）1110612