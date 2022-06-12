陳時中染疫重症風險高 黃立民：及早用藥、持續觀察

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（中央社記者沈佩瑤、陳婕翎台北12日電）衛福部長陳時中確診，因有吸菸史、且年齡超過65歲等染疫重症風險高。台大醫師黃立民表示，應及早用藥以降低重症機會，並持續觀察病程，適時給予適當治療。

指揮中心今天透過新聞稿表示，陳時中快篩陽性確診，已透過通訊診療判定為確診，將進行居家照護，目前身體狀況良好。指揮中心指揮官相關業務將由副指揮官陳宗彥暫代，陳時中也會透過電話及視訊方式，掌握各項防疫工作進度。

由於陳時中有吸菸史，還曾在立法院備詢時自曝，過去曾裝心臟支架，且年齡大於65歲等，均符合重症危險因子的高風險患者。

對此，台大兒童醫院院長、感染科醫師黃立民下午接受中央社記者電話訪問表示，他不清楚陳時中病情和病史，但重點在於要及早用藥以降低重症，其次是持續觀察病程是否有惡化跡象，在關鍵時間點給予適當治療。

黃立民說，一般還是希望使用輝瑞藥廠的Paxlovid，對疫後有幫助，但要看他原本是否有服用其他藥物，若會跟Paxlovid互相影響，則考慮是否改使用注射型的瑞德西韋。

黃立民強調，最重要就是及早用藥，降低重症機會，因此給藥是一發病就給，而不是等到重症才給，以及未來一週持續觀察病程變化，只要好好治療，康復機會都很大。

近日與陳時中接觸過的指揮中心發言人莊人祥下午接受媒體聯訪表示，目前無症狀，今天快篩也是陰性，會持續注意身體健康狀況。（編輯：方沛清）1110612