6/15起長程航班機組員打滿3劑 0+7以篩代檢

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中央流行疫情指揮中心11日宣布，長程航班機組員打3劑且滿14天者返台檢疫改為以篩代檢。圖為機組員抵桃園機場。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵、張茗喧台北11日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，長程航班機組員已接種疫苗追加劑且滿14天者返台檢疫改為以篩代檢；短程航班機組員則是5天自我健康監測，從6月15日凌晨0時起實施。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情記者會中宣布，長程航班機組員檢疫措施從15日凌晨0時起，改以篩代檢。

陳時中說，經交通部民航局、國籍航空公司及機組員等持續努力及落實執行「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，且外站嚴格管理、機上適當防護及機組員追加劑疫苗完成率達98%以上，但考量國外流行變異株（BA.4、BA.5、BA.2.12.1等）相較於國內流行BA.2變異株傳播力較高且疫苗免疫逃脫情形較為嚴重，因此從15日凌晨0時起調整檢疫措施。

長程航班機組員已接種疫苗追加劑且滿14天者採行「以篩代檢」，也就是7天自主健康管理（第0天要PCR檢測；每2天快篩或PCR檢測）。未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者，需要3天居家檢疫（一人一室為原則，不得外出）加上4天自主健康管理（第0天要PCR檢測；第4至第7天每天快篩或PCR檢測）。

短程航班方面，機組員已接種疫苗追加劑且滿14天者，5天自我健康監測，且每5天快篩或PCR檢測，若最後一次派飛達5天且未再派飛者，得免續定期採檢（再次派飛後應重新計算）。

機組員未接種疫苗追加劑（含已接種追加劑但未滿14天）者須7天自主健康管理，且每7天PCR檢測，若最後一次派飛達7天且未再派飛者，得免續定期採檢（再次派飛後應重新計算）。

另外，指揮中心也表示，國籍航空機組員機上個人防護裝備上，參酌國際經驗及經國內專家諮詢會議討論建議，可依照機組員執勤風險調整，若服務一般旅客時，須戴外科口罩、手套；機上環境清消須戴外科口罩、手套、面罩或護目鏡、防潑水隔離衣；遇有呼吸道症狀旅客時，可以由機組員評估暴露風險及穿著個人防護裝備。（編輯：陳政偉）1110611