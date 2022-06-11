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本土染疫死亡2944人 41%發病到死亡不到3天

2022/6/11 14:49（6/11 16:10 更新）
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今年截至6月9日，本土累計2944例染疫死亡個案，其中41%從發病到死亡不到3天。圖為7日高雄市前金區一家區域醫院醫護人員執行任務一景。（中央社檔案照片）
今年截至6月9日，本土累計2944例染疫死亡個案，其中41%從發病到死亡不到3天。圖為7日高雄市前金區一家區域醫院醫護人員執行任務一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北11日電）據指揮中心統計，今年截至6月9日，本土累計2944例染疫死亡個案，其中41%從發病到死亡不到3天，26%介於4天到7天，33%超過7天，4月中旬以來天數已逐漸拉長。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情仍處於高原期，中央流行疫情指揮中心宣布今天新增7萬9598例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中重症新增446例，其中有211例死亡。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增的211例死亡個案年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，198例具慢性病史、94例無疫苗接種、105例超過80歲以上。

羅一鈞指出，死亡個案中年紀最輕的是30多歲男性，有慢性腎病跟糖尿病病史，曾接種2劑疫苗，6月4日因急性心肌梗塞檢驗確診染疫，但是因病程快速於當天過世，死因為COVID-19合併急性心肌梗塞、心律不整及肺炎。

羅一鈞表示，今天公布的211例死亡個案，3天內死亡約36%、4天至7天約29%、大於7天約35%。

他表示，今年以來截至6月9日，本土死亡病例累計2944例，其中有41%從發病到死亡不到3天，26%介於第4天到第7天，33%超過7天，可以觀察到4月中旬以來，發病到死亡天數已逐漸延長。（編輯：陳政偉）1110611

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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