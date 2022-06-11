家有染疫孩童勿鬆懈 醫估1個月內增167名MIS-C

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北11日電）國內陸續出現染疫康復兒童出現MIS-C重症，台大醫師呂俊毅表示，以台灣20歲以下染疫人數推估，未來1個月可能出現167名MIS-C個案，呼籲家長在疫情高峰過後務必提高警覺。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，近日陸續傳出有兒童染疫康復後出現孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）重症，至今累計3例確定病例，另有數例仍待疾管署專家判定。

衛生福利部疾病管制署今天上午舉辦「兒童新冠病毒感染併發重症之臨床處置與案例研討會」，台大醫院小兒部感染科主治醫師呂俊毅表示，他最近收治1名年僅2歲女童，在確診後26天出現攝氏40度高燒，同時有頭痛、耳朵痛、上吐下瀉、腹痛、大腿痛等症狀，到醫院後又出現草莓舌、嘴唇乾裂、皮疹等症狀，出現類似川崎氏症的表現，但最後確定為MIS-C。

呂俊毅指出，根據美國經驗，MIS-C好發於5歲至11歲兒童，男略多於女，大多發生在染疫康復後的2週到6週之間，症狀雖然和川崎氏症類似，但川崎氏症主要好發在6個月到5歲孩童，5歲以上非常少見，顯示為不同疾病。

他表示，根據統計，美國自去年5月到今年5月期間，累計出現8525名MIS-C病例，其中69人死亡，通常一波疫情高峰過後，就會迎來另一波MIS-C高峰；若以人口比例推估，全台1年可能出現650例MIS-C個案。

他並指出，另一份美國紐約的研究也發現，MIS-C發生率約百萬分之316，以黑人、西班牙人、亞洲人發生率略高，可能和基因有關；若以台灣從1月以來20歲以下青少年和兒童共52萬人確診推估，未來1個月可能出現167名MIS-C個案。

陽明交通大學附設醫院小兒科主任阮建彰也分享1名MIS-C合併闌尾炎個案，這名8歲男童在確診後約30天開始持續高燒，同時出現腹痛、噁心、結膜紅等症狀，經檢查發現是MIS-C合併闌尾炎，類似個案在國際間也不少，大多會出現先發燒、後腹痛症狀，所幸經治療已好轉。

值得注意的是，MIS-C不只可能合併闌尾炎，也有不少合併心肌炎的個案。

台大醫院小兒部專任主治醫師邱舜南指出，國際間研究發現，兒童染疫後發生心肌炎的風險並不算高，不過一旦出現MIS-C就有較高機會發生心肌炎，心肌炎個案約有7%到18%發生在MIS-C個案身上，而且症狀通常比較嚴重，常見症狀包括胸痛、呼吸急促，少數也可能出現猛爆性心肌炎或休克、昏厥、猝死等症狀，接種COVID-19疫苗還是最主要的預防工具。

外界好奇，究竟哪些兒童是高危險族群，染疫時的嚴重程度是否影響MIS-C發病風險。

呂俊毅解釋，根據目前觀察，染疫期間的症狀嚴重程度應該和MIS-C發病風險沒有太大關聯，呼籲父母特別注意家中孩子狀況，若是出現腹痛、嘔吐、腹瀉、頭痛、脖子僵硬、幻覺、異常行為、心搏過慢等症狀，務必及早就醫。（編輯：陳政偉）1110611