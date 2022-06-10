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5歲至11歲兒童疫苗接種 間隔縮短至4週估6月下旬開打

2022/6/10 20:00（6/10 20:12 更新）
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兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開放施打。（中央社檔案照片）
兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開放施打。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧台北10日電）中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今晚宣布，兒童COVID-19疫苗接種間隔將從現行12週縮短為4週，最快6月下旬開放施打，但除非第1劑出現嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情進入高原期，為降低兒童重症及死亡風險，指揮中心5月陸續開放5歲至11歲兒童接種疫苗，2劑疫苗須間隔12週，可接種半劑量莫德納疫苗或輝瑞兒童疫苗。

因應近來本土疫情嚴峻，兒童重症病例增加，衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家今天開會，考量疫情嚴峻且兒童心肌炎發生率低，同意將接種間隔從12週縮短至4週。

莊人祥晚間到疾管署記者室宣布此消息，他表示，會中專家參考疫苗臨床試驗結果及各國疫苗接種政策，決議將5歲至11歲兒童2劑疫苗間隔縮短為4週至8週以上，但由於目前還沒有兒童疫苗混打的安全性及有效性數據，除非第1劑出現嚴重不良反應，不然暫不開放混打。

莊人祥指出，兒童的莫德納疫苗是5月2日開打，到5月30日就有第1批孩童屆滿4週，輝瑞兒童疫苗5月25日開打，最快要到6月下旬才有第1批屆滿4週，但因各地方政府還要調查接種意願、安排接種院所等，最快6月下旬才會開放接種，盼降低兒童重症、死亡風險。（編輯：管中維）1110610

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