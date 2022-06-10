MIS-C第3例 6歲女童住院治療恢復良好

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（中央社記者張茗喧、吳欣紜台北10日電）指揮中心宣布，今天新增國內第3例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）個案，這名6歲女童在確診後25天連燒7天且有嘔吐等症狀，經住院治療已退燒好轉，恢復良好。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，今天國內新增6萬8311例COVID-19本土病例，新增中重症553例（中症344例、重症209例）、其中213人死亡，死亡數再創單日新高；另新增36例境外移入病例。

根據指揮中心統計，今年1月至6月9日，本土輕症、無症狀個案累計265萬6617例、占99.655%，中症累計5735例、占0.215%，重症累計3457例、占0.13%。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天新增213例本土病例死亡個案，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案，有197例具慢性病史、85例未接種疫苗、135人未打滿3劑疫苗。

羅一鈞指出，今天新增1例兒童重症病例，也是全台第3例孩童多發性系統發炎症候群（ MIS-C MIS-C孩童多系統發炎症候群小百科 MIS-C（Multisystem inflammatory syndrome in children），感染COVID-19後罕見的高度炎性反應以及多器官系統損傷，國外統計致死率可達1至2% 發生年齡

介於0至19歲，以6至12歲居多 發生時間

通常是染疫康復後2至6週發生 診斷要件

有新冠病毒感染證據、發燒≧3天且實驗室檢查顯示發炎指數上升，並具有至少兩項下列臨床特徵：

◎出疹，或雙側非化膿性結膜炎，或黏膜發炎

◎低血壓或休克

◎心肌功能受損，包括心包膜炎、瓣膜炎或冠狀動脈異常

◎凝血功能異常

◎急性腸胃道症狀，包括腹瀉、嘔吐或腹痛 看更多 關閉 ）個案，這名個案是6歲女童，無慢性病史，5月5日PCR採檢陽性，5月30日、確診後25天開始發燒到攝氏38.5度，6月2日因持續發燒3天、嘔吐3次且活力、食慾減退至醫院急診就醫，收住院治療，檢查發現發炎指數上升，而且住院後持續發燒，使用抗生素治療沒有好轉。

羅一鈞說，這名個案出現的症狀相當典型，包括腹痛、腹瀉、噁心、嘔吐、結膜紅、草莓舌、四肢末端浮腫、脖子紅疹等且血壓偏低，醫師懷疑是MIS-C，6月6日轉入兒科加護病房用免疫球蛋白和類固醇等藥物治療，當晚就退燒、血壓穩定，經超音波檢查發現輕微冠狀動脈擴張，目前病況恢復良好，目前仍在加護病房持續觀察治療。

據統計，國內12歲以下兒童重症累計44例，18例是腦炎、9名肺炎、3名敗血症、4例哮吼、3例MIS-C，2例共病（腦腫瘤、癲癇重積）及5例家中死亡、經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有17人死亡，5名合併腦炎、4人肺炎、2例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及5例家中死亡。（編輯：陳政偉）1110610

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）