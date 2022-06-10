6/10本土6萬8311例 中重症553例、213人死亡

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（中央社記者張茗喧台北10日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增6萬8311例COVID-19本土病例，553例中重症，其中213人死亡，死亡數再創單日新高；另增36例境外移入病例。1110610

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今（10）日公布國內新增68,347例COVID-19確定病例，分別為68,311例本土個案及36例境外移入；另確診個案中新增213例死亡。

指揮中心表示，今日新增之68,311例本土病例，為31,939例男性、36,332例女性、40例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為臺中市（10,032例）、高雄市（9,864例）、新北市（8,858例）、臺南市（6,291例）、桃園市（6,081例）、彰化縣（5,088例）、臺北市（4,891例）、屏東縣（2,989例）、新竹縣（1,748例）、雲林縣（1,597例）、南投縣（1,530例）、苗栗縣（1,509例）、新竹市（1,272例）、嘉義縣（1,266例）、宜蘭縣（1,259例）、花蓮縣（1,063例）、基隆市（965例）、臺東縣（806例）、嘉義市（753例）、澎湖縣（230例）、金門縣（198例）、連江縣（21例）。

指揮中心指出，今日新增213例本土病例死亡個案，為120例男性、93例女性，年齡介於40多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、197例具慢性病史、135例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年5月8日至6月7日，死亡日期介於5月11日至6月8日。

指揮中心說明，今日新增36例境外移入個案中，為19例男性、17例女性；年齡介於未滿5歲至90多歲，分別自美國（3例）、斯洛伐克（2例）、阿拉伯聯合大公國及泰國（各1例）移入，另29例感染國家調查中。入境日介於今年6月5日至6月9日。

指揮中心統計，截至目前國內累計12,074,379例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含9,309,106例排除），其中2,762,080例確診，分別為13,357例境外移入、2,748,669例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計3,797例COVID-19死亡病例，其中3,782例本土，個案居住縣市分布為新北市1,286例、臺北市718例、桃園市259例、臺中市250例、高雄市231例、臺南市164例、彰化縣138例、基隆市131例、屏東縣106例、宜蘭縣85例、花蓮縣68例、雲林縣61例、南投縣57例、臺東縣51例、新竹縣41例、嘉義縣及苗栗縣各37例、嘉義市35例、新竹市16例、金門縣7例、澎湖縣4例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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（指揮中心提供）

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