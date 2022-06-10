4成6染疫病逝3天內亡 黃立民籲留意症狀儘早診斷用藥

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台大兒童醫院院長黃立民呼籲，病人要對症狀有所警覺，才能儘早用藥。圖為民眾在三重小巨蛋社區篩檢站採檢。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧台北10日電）據統計，國內約46%染疫死亡個案在發病3天內死亡。台大兒童醫院院長黃立民認為這是危險訊號，也顯示確有超額死亡狀況，除呼籲強化確診速度，病人也要有所警覺，才能儘早用藥。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於高原期，但死亡數已連2天創下單日新高，今年以來染疫致死率超過千分之1；截至6月9日為止，約有46%染疫死亡個案在發病3天內死亡，是否造成「超額死亡」，各界關注。

台大兒童醫院院長、感染科權威黃立民今天上午在「神秘鼻腔透視巡迴展」衛教記者會前接受媒體聯訪表示，他認為疫情確實帶來超額死亡，因為根據染疫後病程，期待在染疫後一週之後才走到死亡這一步，但國內許多個案都在3天至5天內或一週內就死亡，這確實是一項危險訊號。

黃立民認為，儘管國內醫療量能很緊繃，但還不到不足的地步，分析染疫死亡較快可能有2原因，一是太晚診斷，以致無法在第一時間用藥；二是病患住院時，醫護可能為減少接觸，比較不容易在第一時間發覺患者的異常，希望儘可能將致死率降低到千分之1以下，從確診到醫院照護的流程仍有檢討的空間。

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他強調，要減少染疫死亡率，有一部分要從病人本身下手，政府應呼籲病人對自身症狀有所警覺，儘速出來確診用藥；另外，民眾也應好好控制慢性病、肥胖等問題，維持正常生活作息，提升免疫力，否則一旦染疫不僅症狀較嚴重，COVID-19後遺症風險也較高。

黃立民也指出，曝露病毒量跟嚴重程度成正比，假設在路上跟人擦肩而過，因為病毒量少、得到的感染都比較輕微，但如果跟朋友連續好幾天近距離聊天、吃飯，一旦感染病毒量就大，呼籲還是要減少接觸。（編輯：陳政偉）1110610