染疫奪走逾3000人命 指揮中心反駁「超額死亡」

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指揮中心6日否認掩蓋疫情死亡數，反駁「超額死亡」誇大說法。圖為高雄市苓雅區1家社區醫院急診室外，醫護人員在執勤後，將救護車的車門全打開，進行清消作業。中央社記者董俊志攝 111年6月6日

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（中央社記者陳婕翎、汪淑芬台北6日電）指揮中心今天否認掩蓋疫情死亡數，反駁「超額死亡」誇大說法；另外，動物實驗證實瑞德西韋代謝物會進入胎兒體內，指揮中心表示，尊重醫師治療染疫孕婦權衡用藥利弊。

國民黨立委謝衣鳯今天舉行記者會指出，經濟學人以「總死亡人數」減掉「前5年平均數」來計算疫情造成死亡人數，2016年到2020年平均數17萬3177人，2021年總死亡人數18萬3732人，增加1萬0555人，與指揮中心去年公布800多人確診死亡差距極大。

對此，指揮中心發言人莊人祥在下午記者會表示，以經濟學人的方法計算，2020到2021年的超額死亡為「負3000多」，台灣排名僅次於超量死亡最低的紐西蘭，台灣口不斷老化不能用此平均值預估死亡人數，近期也有文章批評經濟學人的算法，造成德國預期死亡數錯誤。

在疫情是否造成「超額死亡」方面，陳時中也說，台灣去年單年平均死亡數是比較多，但如果用5年移動平均來看，沒有比較高，表現很好，而且台灣醫療體系完整，不可能出現死亡未通報事件，更不可能通報後被掩蓋，類似言論牽涉質疑公權力造假，不可任意指控。

從2020年截至今天，確診COVID-19的本土病例累計244萬4635例，累計3090例死亡，其中大約800例死亡時間是今年之前。衛福部的2021年國人死因統計尚未公布。

另外，瑞德西韋注射劑是美國首款核准治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的藥物，但此藥對孕婦與胎兒的科學研究仍不足，陽明交通大學今天發表與與英國劍橋大學合作的研究指出，動物實驗證實瑞德西韋代謝物可通過胎盤屏障，近5成藥物代謝物可進胎兒體內。

瑞德西韋在孕婦的使用上，僅建議潛在效益大於風險的情況下才給予投藥。羅一鈞下午說明，孕婦投藥主要針對治療中重症或預防中重症等特殊狀況，醫師會評估權衡得失才給藥，中央尊重臨床，若這份研究發表後續延伸結果，不排除提至專家會議討論修訂指引與否。

目前口服抗病毒藥物的最大效益是降低染疫的中重症發生率，據統計，國內昨天共開4111人份COVID-19（2019冠狀病毒疾病）口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共3313人份、默沙東「莫納皮拉韋」798人份。

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今年已開立約13萬6966多人份抗病毒口服藥，包括11萬424人份「倍拉維」、2萬6542人份「莫納皮拉韋」。陳時中說，有賴於醫界分享開藥經驗，及健保雲端即時顯示交互作用，加快開藥速度，台灣確診個案抗病毒藥物使用率為5.57％，高於主要國家，例如美國為3.83％、日本2.78％等。

台北市長選舉年底登場，陳時中被視為民進黨可能人選，民進黨六都人選中，北北桃提名人選都尚未底定，有媒體提問，因為COVID-19本土疫情嚴峻，民進黨將延到8月底再行提名作業，對此，陳時中表示，沒聽聞這個訊息，「別等我」。（編輯：陳清芳）1110606