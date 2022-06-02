何時脫離高原期？李秉穎：染疫率20%機會較大

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（中央社記者張茗喧台北2日電）台大醫院醫師李秉穎今天坦言，台灣民眾防疫意識高，讓COVID-19疫情高原期特別長，是他意料之外的事；不過，據國外經驗，全國染疫率恐怕要20%至30%，疫情才有可能脫離高原期。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，1月以來累計染疫人數超過200萬例大關，其中有1524人死亡；中央流行疫情指揮中心統計，全台民眾染疫率約8%到9%，指揮官陳時中預估，全台平均染疫率超過10%，疫情才會逐步降溫，脫離高原期。

台大兒童醫院小兒部主治醫師、指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎今天上午接受網路電台訪問時表示，按照國外經驗，新突變病毒的染疫率要達到20%至30%，這一波疫情才可能過去，這些還不包含社區中沒有通報或確診的黑數，但各國防疫政策不同，狀況也不未必一樣。

李秉穎認為，國內這波本土疫情走向和他個人推估類似，畢竟檢疫措施放寬後，預期就是會出現大規模社區感染，但也有很多預期不到的事，譬如台灣的疫情高原期特別長，主要是台灣民眾防疫意識高，讓疫情呈現丘陵式發展，而非一下子暴衝，恐讓醫療量能難以負荷。

這次染疫死亡個案大多集中在發病5天之內就死亡，被外界質疑是醫療處置不夠即時，但李秉穎持不同觀點，認為以往患者染疫後，大多在1週以後才開始惡化，但現在大家都打疫苗、吃口服藥，5天以後的死亡似乎都有抑制下來，顯示醫療處置得當；反觀5天以內的死亡，本來就不容易靠人為方式壓下來。

至於COVID-19疫情是否造成超額死亡，李秉穎說，考量死亡個案中可能有未通報確診的染疫黑數，可透過和死亡率背景值比較來得知。

明天就是端午節連假，外界擔心假期過後再迎另一波疫情，但李秉穎認為不用太擔心，過去2年每逢連假前就有不少專家預估疫情會在假期過後大爆發，但至今好像都沒有成真，顯示民眾都懂得自主防疫，聚會也大多和家人一起，建議就按照平時防疫方式，避免到人潮多的地方。（編輯：陳清芳）1110602