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日本試辦觀光團1人確診全團隔離 陳時中：醫療量能足才開放國際旅遊

2022/5/31 16:04（5/31 16:26 更新）
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由於日本剛開放旅遊團就傳出有團員確診，防疫指揮官陳時中說，台灣將等醫療量能足夠才可能開放。圖為桃機試辦「One ID臉部辨識系統」簡化旅客出境程序。（中央社檔案照片）
由於日本剛開放旅遊團就傳出有團員確診，防疫指揮官陳時中說，台灣將等醫療量能足夠才可能開放。圖為桃機試辦「One ID臉部辨識系統」簡化旅客出境程序。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北31日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，戴口罩低成本、高效益的防疫手段，會持續實施；由於日本剛開放旅遊團就傳出有團員確診，陳時中說，台灣將等醫療量能足夠才可能開放。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心日前公布一項統計指出，國內染疫率約6%，和國外相當，將研議逐步鬆綁邊境防疫規定，但戴口罩的規定將持續實施至6月30日。

陳時中今天下午在疫情記者會中表示，戴口罩是成本最低、效益最高的防疫手段，會再維持一陣子。

至於觀光旅遊是否可望於7月全面解封，陳時中說，他明白各界都有期待，但還是要慎選時機，像最近日本才剛試辦觀光旅遊團，結果就有一個4人團出現1人確診，其餘3人都被隔離，未來萬一30人的團出現確診，恐怕連找隔離的旅館都有困難，因此台灣將等到醫療量能可以充分提供時，才會準備開放旅遊。

有媒體指出，社交距離APP跳出接觸者警示的速度太慢。陳時中說，社交距離APP只是提供民眾判斷自身風險的工具之一，可以讓民眾稍微根據接觸時間點、接觸時間長短，稍微回想一下當時接觸的狀況，再決定是否要快篩或和朋友距離遠一點；如果真的有身旁朋友確診，應該大多會在1到2天之內接到朋友的通知。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天宣布機場落地採驗只實施到今天為止，明天起入境採檢將一律回歸落地唾液篩檢。有媒體詢問，入境採檢為何不採取準確度較高的鼻咽PCR。

陳時中解釋，每個政策有其方法和時機，如果機場同時有大量的旅客同時做鼻咽採檢，恐怕會增加群聚風險，認為深喉唾液採檢加上7天入境檢疫，應該就足以擋下多數個案，把風險降到最低。

他表示，先前因國外染疫率較高，才用比較精密的方式加強篩檢，但如今國內外染疫率已差不多，國外的染疫率甚至比國內略低一些，因此才宣布落地採驗退場。（編輯：張芷瑄）1110531


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