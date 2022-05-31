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6/1起暫停落地採驗 入境旅客全數唾液採檢PCR

2022/5/31 14:53（5/31 15:08 更新）
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自6月1日零時起，國際機場暫停落地採驗，回歸全數旅客抵台時進行「唾液採檢PCR」。（指揮中心提供）
自6月1日零時起，國際機場暫停落地採驗，回歸全數旅客抵台時進行「唾液採檢PCR」。（指揮中心提供）
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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北31日電）中央流行疫情指揮中心今天下午宣布，自明天零時起，國際機場暫停機邊「落地採驗」，回歸全數旅客抵台時配合於機場進行「唾液採檢PCR」，提醒採檢前請勿飲食、飲水。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中在下午疫情記者會中表示，因應國內外COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情變化，台灣國際機場防疫自主防護能力已提升，且為妥適調配醫護檢驗資源，宣布自歐洲、中東、韓國及東南亞/印度航班「落地採驗」措施做到今天為止 。

陳時中說，自今年6月1日零時起（航班抵達時間），自國外入境的所有旅客，抵台時須於機場採集唾液檢體，以進行病毒核酸檢驗（PCR），旅客完成採檢後，繼續行入境檢疫措施。

陳時中表示，感謝各部門全力投入落地採驗，有效早期攔阻境外移入個案，守住國門，降低國際機場、防疫車隊等第一線工作人員染疫風險。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，國際機場旅客落地採驗截至5月31日，經過141天，落地採驗2500多個航班、近14.9萬人次，檢出境外移入確診逾6200人，總陽性率約4.2％，95％的境外移入個案被攔截。

王必勝表示，當初因為Omicron病毒株流行，避免從境外侵入社區，也發現防疫旅館群聚、防疫計程車司機與機場人員染疫，因此把這條線拉到機邊，保護工作人員，一開始落地採驗陽性率比唾液採檢還要高，如今落地採驗陽性率大幅降至1點多個百分點，第一線工作人員追加劑疫苗接種率逾98%，此專案完成階段性任務。

指揮中心提醒，國外疫情雖趨緩但變化快速，籲請旅客來台前除應取得「表定航班時間前2日內COVID-19核酸檢驗（PCR）報告」，抵台時務必配合機場檢疫人員指示及引導採集唾液檢體，且於航空器落地至採檢前，請勿飲食、飲水，以確保唾液檢體品質。

入境後至預先安排檢疫處所（1人1戶或防疫旅宿）進行居家檢疫，如後續唾液核酸檢驗陽性，1人1戶檢疫者於原地改實施居家照護；「防疫旅宿」檢疫者則依規定改送加強型防疫旅館或集中檢疫所或醫院收治。（編輯：陳清芳）1110531

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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