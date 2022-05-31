台灣染疫死亡率未高於國際 陳時中搬數據釋疑

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指揮中心指揮官陳時中指出，目前國內染疫死亡率並未高於國際，但台灣疫情才發展到一半，僅能作為參考。圖為30日台北市信義區下班人潮，民眾在戶外仍戴好口罩。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北31日電）國內COVID-19疫情處高原期，染疫死亡率是否持續攀升備受矚目。指揮中心指揮官陳時中指出，目前國內染疫死亡率並未高於國際，但台灣疫情才發展到一半，僅能作為參考。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情處於高原期，近日本土確診病例數大多在8萬例之前徘徊。有專家推估，國內再過10天就將脫離高原期，但染疫死亡率是否持續攀升，備受各界矚目。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前很多國家的Omicron疫情已發展到一定程度，死亡率數據比較完整，相較之下，台灣的疫情才發展到一半，若以台灣和他國數據比較，或許不夠完整或合理，但仍統計初步資料供外界參考。

陳時中說，根據統計，台灣Omicron疫情期間的發生率約為每10萬人有46.2人染疫，韓國為227.9人、日本37.3人、香港108.6人、紐西蘭153.8人、新加坡111.7人；死亡率方面，台灣是每百萬人有0.2人死亡，韓國2.4人、日本0.6人、香港8.3人、紐西蘭1.4人、新加坡0.6人，目前看來，台灣的染疫死亡率並未高於國際。



▼台灣、韓國、日本、香港、紐西蘭、新加坡每百萬人新增確診數與死亡人數



另外，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明今天90例死亡個案從發病到死亡的天數統計，他表示，這些個案從發病到死亡的天數中位數約5天，3天內死亡約38%、4天至7天死亡占28%、大於7天死亡占34%。

據統計，全台專責及負壓病房共1萬3855床、空床數5855床、空床率42.3%，其中空床率以南區30.4%最低，其次為台北區32.4%；53家集中檢疫所共7677床、空床數3509床、空床率45.7%；49家地方加強型防疫旅館共4661床、空床數2064床、空床率44.3%。

另外，亞東醫院近日開出時薪新台幣625元，希望招募已打滿3劑疫苗的染疫康復者，進入專責病房照顧確診病患，且不需具備醫護背景。

羅一鈞說，先前因雙北確診個案大增，但專責病房又沒有家屬陪病照顧，使得護理人員壓力大增，因此衛福部補助醫院聘請護佐或經過訓練的人員進入專責病房，亞東醫院應該就是執行這項政策。

有媒體詢問，確診個案自主回報疫調系統因缺乏身障者相關障別選項，導致有聽障民眾接到衛生局以電話關切身體狀況時，根本無法對談，感到無助。指揮中心發言人莊人祥說，疫調系統的身分別勾選只是作為重症風險高低參考，例如孕婦、高齡族群等，目前因確診數眾多，衛生局並不會詳細查看每一份內容。（編輯：張雅淨）1110531

（指揮中心提供）