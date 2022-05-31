5/31本土8萬656例 增190例中重症、90人死亡[影]

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北31日電）國內今年本土個案累計超過200萬例，疫情維持高原期，但今天中重症、死亡人數皆下降，死亡數在連5天破百後，再次少於百例；有1例重症兒童康復出院，無兒童死亡個案。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩今天下午在疫情記者會中宣布，新增8萬656例本土個案，確診個案新增中重症190例（中症108例、重症82例），其中90例死亡；另新增49例境外移入病例。

90例本土死亡個案，年齡介於40多歲至90多歲，皆屬重度感染個案，其中86例有慢性病史、67例未打滿3劑疫苗，44例無接種過疫苗，超過80歲有52人。今天新增最年輕個案為2名40多歲個案，一有心血管慢性病史，一無慢性病史，兩人染疫後肺炎、呼吸或心肺衰竭。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今天新增1名1歲男童重症，沒有慢性病史，5月18日發燒攝氏38度、有輕微咳嗽至急診就醫，經PCR陽性確診，因活力佳評估可返家。不料5月19日出現咳嗽及類似「狗吠聲」的呼吸雜音、呼吸喘等症狀。

個案於5月20日再次到急診就醫，血氧濃度僅剩70%，但X光顯示沒有肺炎，診斷為哮吼症，已經處於嚴重缺氧狀況，緊急入住加護病房插管使用呼吸器，也使用瑞德西韋、類固醇等藥物治療，5月25日拔管移除呼吸器，改用高流量氧氣鼻管治療，住院8天後，5月28日出院。

羅一鈞表示，今天新增的哮吼症重症兒童是國內第2例出現哮吼的兒童重症病例，上述個案年齡介於小於1歲及1歲，所幸重症病童都已經康復出院，分別於5月22日及28日康復出院。

據統計，國內累計兒童重症26案例，14案例是腦炎、6名肺炎、2名敗血症、2例哮吼，1例共病（腦腫瘤），及1例家中死亡，經法醫認定與COVID-19有關；上述個案已有10人死亡，5名合併腦炎、2人肺炎、1例敗血症、1例共病（腦腫瘤）及1例家中死亡。

指揮中心統計，今年1月至5月30日，本土輕症、無症狀個案累計191萬9281例、占99.71%，中症累計3786例、占0.2%，重症累計1683例、占0.09%。（編輯：張芷瑄）1110531

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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