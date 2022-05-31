保全醫院治療量能 6/1起放寬中重症住院解隔標準

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北31日電）中南部專責、負壓病房空床率低於北部，病床量能吃緊，中央流行疫情指揮中心今天公布，明天起放寬COVID-19中重症個案解除隔離條件，以利有效運用及保全醫院量能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續在高原期，南區收治人數持續增加，空床率僅不到3成，數據比雙北地區低，空床狀況比較吃緊。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午疫情記者會中表示，近期許多第一線醫師反應，現行採檢PCR陰性或Ct值大於30的解除隔離條件過於嚴苛。

羅一鈞進一步說明，據國外文獻顯示，重症病人距離發病日、陽性日達15天，進行病毒檢驗培養，不到5%可培養出病毒，時隔21天完全培養不出病毒，安全解除隔離；但現階段臨床上發現部分個案住院2至3週，明顯已不具有傳染力，但Ct值仍然低於30，繼續隔離可能影響原有疾病治療或手術。

羅一鈞說，經過上週邀集專家小組研議，決定修訂「嚴重特殊傳染性肺炎確診個案處置及解除隔離治療條件」，包含3大重點，首先是將確診個案解隔條件區分為「非重症確診個案」及「重症確診個案」兩大類。

再者，是修訂中度住院隔離確診個案解除隔離治療條件，調整為比照無症狀或輕症確診個案；第三為重症住院隔離治療確診個案，如退燒至少1天，且症狀緩解，符合下列其中1項條件，可解除隔離，轉出負壓隔離病房或專責病房，並進行7天自主健康管理。

上述條件為1次呼吸道檢體PCR檢驗結果為陰性或Ct值≧30，或是發病日或採檢日已達15天，且追蹤1次呼吸道檢體PCR的Ct值介於27至30，經感染科、胸腔科醫師或醫院評估小組綜合評估適合轉出。

羅一鈞說明，依前述第2項條件解除隔離、轉出負壓隔離病房或專責病房者，於自主健康管理期間，醫院可考慮優先安置於單人病室，同為確診解隔者，得多人一室，並採取適當防護措施。（編輯：謝雅竹）1110531