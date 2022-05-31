蘇貞昌：6/1起入境旅客實施唾液篩檢 不用等待PCR結果

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行政院長蘇貞昌前往桃園機場視察時表示，從6月1日起入境旅客只需進行唾液篩檢就可離開機場，不用再等待核酸檢測結果。圖為桃園機場檢疫作業區。（中央社檔案照片）

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（中央社記者吳睿騏桃園機場31日電）行政院長蘇貞昌今天前往桃園機場視察時表示，從明天起入境旅客只需進行唾液篩檢就可離開機場，不用再等待核酸檢測結果，現正逐步進入正常生活的最後關鍵階段。

蘇貞昌上午前往桃園國際機場視察邊境防疫暨慰勉防疫工作人員，他在會前接受媒體聯訪。記者詢問，今天視察國門，旅遊鬆綁及「3+4」隔離方式大概什麼時候解禁，中央邊境若放寬，現在醫療量能是否充足。

對此，蘇貞昌表示，從1月11日到今天，機場防疫人員分3班，夜以繼日已進行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）篩檢14萬人，非常辛苦、不簡單。

蘇貞昌說，明天要開始新的階段，今天特別對機場防疫工作人員表示肯定、感謝，同時因新階段要開始，了解機場準備情況。

他指出，從明天開始，入境旅客只需進行唾液篩檢就可離開機場，不用再等待核酸檢測（PCR）結果，感謝所有國人同胞配合中央流行疫情指揮中心規範，以及全體防疫工作人員的努力，一階段一階段進入正常生活的最後關鍵階段，希望大家繼續一起努力。

記者詢問，美國聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth）訪台目的。對此，蘇貞昌表示，達克沃絲在去年這個時間，就與另外2名參議員抵台，宣布美國要送台灣COVID-19疫苗，提供台灣最需要的幫助。

他指出，達克沃絲一直是力挺台灣，包括台灣相關防疫及經貿各方面，她一直都表達最大關注及支持，下午與她會面時，將就各方面深入交談，更進一步促進台美雙方合作。

記者又問，空軍1架AT-3教練機今天上午進行訓練時發生意外，空防壓力是否與日俱增。

蘇貞昌回答，學官徐大鈞少尉失事意外，趕到非常地痛惜不捨，國防部會立即查明相關原因，並給家屬最大幫助。

中央在6都設大型疫苗接種站，遭台北市長柯文哲批評。蘇貞昌指出，打疫苗是最重要的，家長因有些學校停止到校而心急，地方有很大負擔，所以指揮中心應各地要求，在各地加設大型疫苗注射站，就是要滿足家長期待，並幫忙地方減少負擔。

他指出，在台北市中正紀念堂所設疫苗施打站是在室內，篩檢站是在相隔5、600百公尺的室外，動線完全不同，有隔離請放心。對抗病毒要地方、中央合作，大家一起努力，讓防疫能做到最好。（編輯：戴光育）1110531