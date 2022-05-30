兒童疫苗大型接種站6/1起六都開設 自由廣場、板橋車站等供5至11歲施打

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6月1日起家長可帶孩童至台北自由廣場等6處大型接種站施打疫苗。（指揮中心提供）

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）指揮中心今天宣布，6月1日起將協助六都設置大型接種站提供5至11歲兒童施打COVID-19疫苗，廠牌以輝瑞為主，採隨到隨打，讓有需求家長帶著孩子儘快施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情持續在高原期，為提升兒童保護力，今天已有33.12萬劑輝瑞兒童疫苗抵台，中央流行疫情指揮中心參考北北基桃設立大型篩檢站的經驗，將在六都設立6大型疫苗施打站。

指揮中心醫療應變組副組長王必勝今天下午在疫情記者會中說，接種站地點為台北自由廣場、新北板橋車站、桃園巨蛋體育館、台中自然科學博物館、台南市立圖書總館、高雄展覽館等地設置，以提供家長及兒童安心接種，並將視各接種站接種情形，額外增加疫苗配送。

王必勝說明，目前各縣市積極推動兒童疫苗接種作業，安排合約醫療院所或校園集中提供接種，對於滿5至11歲兒童，家長及兒童可依意願選擇接種。疫苗廠牌為輝瑞兒童疫苗，採隨到隨打機制。

王必勝說，若家長選擇帶孩子到大型接種站或合約醫療院所接種，請家長（監護人或關係人）陪同前往接種，於現場簽署接種評估及意願書，並經醫師評估後接種。另若曾為確診個案，須於確診康復3個月後才能接種疫苗。（編輯：陳清芳）1110530