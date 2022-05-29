高雄開設兒童疫苗特別門診 家長一早攜童趕接種

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（中央社記者曾以寧高雄29日電）高雄市府今天在5處開設5到11歲兒童疫苗特別門診，提供輝瑞兒童疫苗。一早不少家長就帶著孩子前來接種，有幼兒園孩童家長說，前幾天在附近診所都預約不到，真的很擔心。

高雄市政府今天在小港高中、鳳山國中體育館、美濃國中禮堂、岡山慈濟、高雄展覽館5處開設5到11歲兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗特別門診，提供輝瑞兒童疫苗，昨天傍晚6時起開放上「高雄市新冠肺炎疫苗接種預約系統」預約。

今天一早不少家長就帶著孩子依預約時間到現場準備接種。住在鳳山區的莊先生帶著幼稚園大班的孩子特地跑到高雄展覽館打疫苗，他說，孩子的學校還沒有安排到打疫苗，但最近疫情嚴重，很希望盡快打到，昨天接到訊息後，考量展覽館這邊的空間比較寬敞、比較不用擔心群聚，決定今天來打。

莊先生說，前幾天在附近診所詢問打疫苗，都已經額滿。昨天拿了2、3台電腦，一到開放時間就上網搶，網路有一度塞車不順，但後來也順利預約到了。

另外，一名魏媽媽則和先生一起帶著5歲和6歲的一雙兒女來打疫苗，她說，輝瑞兒童疫苗開打之後，有試著去住家附近的診所詢問，但是早就都已經預約滿了，不需要預約的診所都有老人家一大早就去排隊，自己和先生都要工作，還要照顧取消實體課的孩子，根本沒有時間排隊，只能乾著急、真的很擔心。

魏媽媽說，前兩天有朋友傳來屏東火車站可以接種的消息，原本想要衝到屏東去打，但是在網路上看到現場人潮爆多，覺得沒有機會，只好放棄，好在昨天友人又傳來今天有兒童疫苗特別門診的消息，趕快上網預約，帶孩子來接種。

高雄市政府昨天宣布，高雄榮總、國軍高雄總醫院、旗津醫院、鳳山醫院，30日起也將陸續開設兒童疫苗接種特別門診。校園疫苗接種計畫30日開打，會安排6月8日前到所有學校施打完畢。

高雄市政府教育局長謝文斌提醒，帶孩子前往接種疫苗時務必記得攜帶孩子的健保卡，接種疫苗前不要空腹、更不要熬夜，接種疫苗後，也要留意自己身體的狀況，並且還是要養成戴口罩、勤洗手等好習慣，以落實防疫措施。（編輯：卞金峰）1110529