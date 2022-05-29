兒童疫苗搶打潮 蘇貞昌：開大型施打站縣市會給足量

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（中央社記者趙麗妍台中29日電）本土疫情升溫，許多家長急著帶孩子打輝瑞兒童疫苗。行政院長蘇貞昌今天表示，已請指揮中心配給各縣市政府，對於能夠開設大型施打站的縣市，都會盡量提供足夠疫苗。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，兒童重症病例增加，許多家長紛紛帶5歲至11歲孩童接種輝瑞兒童疫苗，醫療院所出現排隊人潮。

蘇貞昌今天上午到台中市大肚區視察西瓜農損災情，會前他接受媒體聯訪，關於有父母反映打不到輝瑞兒童疫苗，甚至還得凌晨排隊。

對此，蘇貞昌表示，輝瑞兒童疫苗掌握的量非常足夠，請大家放心，原定是在學校內施打，但因為許多學校停課，以致於家長們急著要能夠施打，已經請指揮中心配給各縣市政府，並且對於能夠開設大型施打站，都盡量給足夠的疫苗。

蘇貞昌指出，請家長放心，讓孩子能夠趕快接種，是政府一定會做的事，而且請各地方政府如果有任何需要，指揮中心都要快速足量配給，讓家長免於排隊之苦。（編輯：陳仁華）1110529