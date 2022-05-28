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花蓮學生疫苗意願調查 國中逾8成同意接種

2022/5/28 17:42（5/28 18:41 更新）
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花蓮縣政府28日下午舉行COVID-19防疫記者會，縣府教育處代理處長翁書敏（前左起）、花蓮縣長徐榛蔚及衛生局長朱家祥會中分別說明疫情狀況及兒童疫苗施打等議題。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月28日
花蓮縣政府28日下午舉行COVID-19防疫記者會，縣府教育處代理處長翁書敏（前左起）、花蓮縣長徐榛蔚及衛生局長朱家祥會中分別說明疫情狀況及兒童疫苗施打等議題。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年5月28日
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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）COVID-19本土確診病例持續上升，花蓮縣政府針對5至17歲兒童、青少年接種疫苗意願調查，國中逾8成學生願意施打，幼兒園同意施打人數最少，約5成多，校園接種30日起展開。

花蓮縣政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，花蓮縣長徐榛蔚表示，新增1326例確診，累積確診人數達3萬245例。

花蓮縣教育處代理處長翁書敏說明5至17歲學生接種疫苗意願調查情形，同意接種輝瑞兒童疫苗幼兒園52.7%、國小62.69%，同意接種輝瑞BNT疫苗國中80.77%、高中63.78%。

翁書敏指出，校園疫苗集中施打站將於30日至6月7日由醫療團隊進駐校園，因全縣學校暫停實體課程至6月2日，學生入校接種前，須快篩陰性才可到校，縣府將再配發1劑快篩試劑供復課使用；確診3個月內不建議接種疫苗。

翁書敏表示，暫停實體課程期間，學校提供到校學生營養午餐，未到校經濟弱勢學生則發放餐券，可至鄰近自助餐或超商領取。（編輯：郭諭儒）1110528

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