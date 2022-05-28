南投打兒童疫苗有限制且數量足 無人白跑落空

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南投縣衛生局28日針對設籍南投縣或就讀縣內公私立幼兒園且符合年齡兒童施打疫苗，由於為開放式、非列冊接種，清晨就有家長帶著小朋友到場排隊。圖為疫苗施打現場家長在旁協助安撫孩子情緒。（南投縣衛生局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年5月28日

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣衛生局今天針對設籍南投縣或就讀公私立幼兒園且符合年齡兒童施打疫苗，由於為開放式、非列冊接種，清晨就有家長排隊，衛生局準備約1800劑，最後共1158人完成接種。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府衛生局今天在鄉鎮市衛生所等處施打COVID-19輝瑞兒童疫苗，共1158人完成接種，其中，慈濟南投聯絡處清晨就有家長來排隊，還有全家總動員陪孩子來打，衛生局統計以南投市317人最多，草屯鎮259人次之。

衛生局發布新聞稿表示，接種後請多喝水、避免劇烈運動，輕微發燒是正常現象，接種後24小時內可冰敷減輕接種處微熱不適，若有發燒超過攝氏39度或胸痛、呼吸喘、心跳異常加速，請盡快至醫院請醫師評估；接種後不代表能完全避免染疫，仍要做好防疫措施。

符合接種資格孩童需設籍南投縣，或就讀南投縣公立、私立、鄉鎮市立幼兒園。一對父母專程從高雄開車到慈濟南投聯絡處，只盼設籍在南投的孩子完成疫苗注射，接種站內，有些兒童看到針頭就怕，醫護人員忙著打針，還幫忙哄小孩，一旁家長也是不斷安撫。

家長透露擔心孩子染疫，希望早打疫苗；也有家長認為，學校打疫苗需要安排，不想等太久，趕緊帶小孩來打。衛生局表示，只要是校園接種對象，經列冊一定可打到，請家長放心，也感謝醫護人員假日加班、慈濟提供場地，順利完成今天兒童疫苗接種作業。（編輯：謝雅竹）1110528