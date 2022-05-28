中央兒童疫苗配送確定 新北提前6/10入校打完

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新北市副市長劉和然（圖）28日在COVID-19疫情說明會中表示，因中央提供兒童疫苗配送日期明確，原規劃新北校園集中施打在6月底以前接種完畢，經規劃與討論後，將可提前在6月10日前施打完畢。中央社記者黃旭昇新北攝 111年5月28日

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（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市府今天表示，兒童施打疫苗為重中之重，因中央提供COVID-19兒童疫苗配送日期明確，新北校園接種疫苗時間將可大幅提前，預估在6月10日前，在校園全部接種完畢。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明會下午在市府舉行，由副市長劉和然、衛生局長陳潤秋、衛生局發言人高詩琪參加。

市府公布，新增確定病例1萬6001人，居家照護執行中13萬3261人，居家隔離列管數2萬5059人，累計照護的總人數已經超過40萬人。

劉和然說，兒童施打疫苗為近日防疫「重中之重」的焦點，市府接獲中央派送的疫苗後，絕對不會囤積在校園等待入校施打，都由副秘書長朱惕之每天隨時檢討，依各地需求與施打人數的消長，統一調派機動支援。

影片來源：我的新北市

陳潤秋告訴中央社記者，以亞東醫院為例，由於施打意願踴躍，因此27日原規劃的500名額，昨上午出現爆量大批人潮，不少家長帶著兒童接種疫苗，衛生局立即接洽調度支援，加上院方先以預計入校施打的疫苗支應，並調派6線醫護人力分流，就順利紓解人潮。

她說，只要中央配送的兒童疫苗一到貨，立即透過物流配送29區衛生所，依照診所當時通報的接種規劃劑量配送；若某診所突有更多需求，可向衛生所通報調度，滿足家長所需。

高詩琪說，中央已明確告知地方政府，相關配送疫苗的時間，包括24日已配送5.7萬劑，27日配送3.8萬劑，昨晚獲報預計30日將配送2萬劑、預計6月3日將配送5.5萬劑，合計17萬劑。

劉和然說，因中央疫苗配送日期明確，原規劃新北校園集中施打在6月底以前接種完畢，今天與醫療院所重新討論、與教育局規劃後，將在6月10日前入校施打疫苗完畢，希望家長可配合流程。

劉和然說，5至11歲的孩童人口有23萬餘人，國小統計有意願接種者約6成，部分已經接種莫德納疫苗，因此，中央合計配發的17萬劑輝瑞兒童疫苗應足夠，中央也答應6月3日配送最後一批疫苗後，如果不夠會再補發。家長重新思考後，若改變心意想讓孩子接種，可隨時向學校反映或與向醫療院所預約登記。

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陳潤秋會中表示，新北居家關懷中心經常接獲諮詢問到，民眾曾經確診已經康復解隔，但同住家人確診後自主疫調將他填寫為接觸者，為何收不到隔離居隔單。

她解釋，中央流行疫情指揮中心已公布過，曾確診個案，距當次確診發病日（無症狀者，以確診採檢日計算）後3個月內，再次接觸到確診個案，如於暴露後無症狀或未出現COVID-19相關症狀，無須匡列為接觸者。因此即使被填入自主疫調回報系統，也不會收到居隔單。（編輯：張銘坤）1110528

（新北市府衛生局提供）

（新北市府衛生局提供）

（新北市府衛生局提供）

（新北市府衛生局提供）