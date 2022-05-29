基隆輝瑞兒童疫苗開打 家長凌晨2時排隊

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（中央社記者王朝鈺基隆29日電）基隆市政府今天在火車站南站廣場開設輝瑞兒童疫苗集中施打站，上午場500張號碼牌很快發完，排在第1位的男子說，孩子6歲因為診所預約不到，凌晨2時就到場排隊。

許多家長一早帶著孩子在烈日下排隊，上午8時開始發放號碼牌，人龍從廣場到忠一路人行道綿延到中山一路人行道，排在第1位的男子接受媒體訪問表示，他的孩子6歲就讀私立幼兒園，因為預約不到診所可接種疫苗，家人凌晨2時許就到場排隊，他則凌晨5時許來接班。

排到第500張號碼牌的陳姓男子說，孩子下個月滿6歲，就讀私立幼兒園，約上午8時到場排隊，得知有家長凌晨2時許就來排隊直呼很幸運。

基隆市長林右昌一早前往瞭解施打情形表示，市府體恤很多家長急著要為家裡的寶貝提升防護力，也有部分家長不方便在平日請假，他就指示衛生局今天為5歲至11歲的幼童提供疫苗集中施打。

而基隆與台北市和新北市畢竟是一個生活圈，為了優先照顧基隆市民，市府特別將上午場次的輝瑞兒童疫苗提供給設籍在基隆的兒童，但考量到有部分孩童雖然戶籍地不在基隆市，但實際居住和活動範圍都是在基隆市，因此下午的名額不會限制戶籍地。

林右昌指出，上午場500張號碼牌已發完，家長們只要依據號碼牌時間前往施打，既節省家長排隊等候時間也無群聚疑慮，下午1時會再發放500張號碼牌，只要有領到號碼牌就一定能打到疫苗。（編輯：方沛清）1110529