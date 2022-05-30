蘇貞昌：規劃中央設大型兒童疫苗施打站

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行政院長蘇貞昌30日表示，將朝中央設立大型兒童疫苗施打站方向規劃。圖為家長帶孩童到高雄展覽館接種站施打疫苗。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳俊華台北30日電）指揮中心指出，今天上午有33.12萬劑兒童輝瑞疫苗進口，可提前配送；行政院長蘇貞昌說，可參考北北基桃設立大型篩檢站經驗，評估地方需求，朝由中央設立大型疫苗施打站方向規劃。

行政院發言人羅秉成透過媒體群組表示，蘇貞昌上午8時召開擴大防疫會議，針對國內外疫情、疫苗施打情形、近日新措施實行成效，以及調整邊境防疫管制等議題進行討論。

指揮中心在會中表示，全球疫情略降，鄰近國家、地區因有社區感染病例，需關注對台灣的影響；目前國內疫情上升幅度雖稍趨平緩，但仍處於疫情高原期。

指揮中心指出，國內疫苗接種人口涵蓋率第一劑為88.07%、第二劑為81.75%、第三劑為65.26%；75歲以上長者第一劑為79.5%、第二劑為74%、第三劑為62.7%；65歲至74歲長者第一劑為89.3%、第二劑為85.8%、第三劑為76.8%。為減少重症發生，應持續推動高齡長者疫苗接種。

指揮中心表示，高中以下學童截至28日，6歲到11歲莫德納疫苗已接種約27.55萬人次，5歲到11歲輝瑞疫苗已接種約17.98萬人次，12歲到17歲青少年第三劑已接種約1.1萬人次。

指揮中心說，各級學校的意願調查作業持續進行中，但因近日各地方政府實施停止實體課程措施，仍有多數尚未完成統計。

指揮中心指出，今天上午有33.12萬劑兒童輝瑞疫苗進口，可提前辦理配送作業，以利地方政府安排接種。

蘇貞昌表示，有關兒童疫苗的進口時間與配發進度，為提升兒童保護力，請指揮中心儘速盤整調度，由於近日各地方政府針對不同行政區域就各級學校實施停課措施，請指揮中心視地方政府的接種量能及接種需求妥適調度。

蘇貞昌說，可參考北北基桃設立大型篩檢站的經驗，評估地方與人力需求，朝由中央設立大型疫苗施打站的方向妥予規劃，讓有需求的家長能夠帶著孩子，儘快施打。（編輯：蘇志宗）1110530