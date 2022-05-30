中南部空床率比北部低 擬放寬住院解隔標準

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北30日電）台灣中南部COVID-19本土疫情持續升溫，據指揮中心統計，中南部專責、負壓病房空床率已低於北部，近日將與專家小組開會討論，研擬放寬住院確診者解隔離條件，或加設專責病房。

據中央流行疫情指揮中心統計，全台COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責、負壓病房共1萬3591床，空床5520床、空床率40.6%；若以地區細分，台北地區空床率31.9%、北區50.4%、中區46.4%、南區28.8%、高屏區53%、東區47%。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，南區收治人數持續增加，空床率僅不到3成，數據比雙北地區低，空床狀況比較吃緊。專家小組研議增開專責病房，並授權醫院將Ct值27至30住院確診者解除隔離，上述規劃都還在討論階段。

陳時中說，國內疫情還算穩定，自5月12日新增個案首度突破6萬例，經歷一段爬升期，一度達最高峰9萬多例，今天再度回到單日新增6萬多例，雖然可能與假日效應有關，但整體疫情趨勢確實沒有持續往上走，北部已達一定染疫率，中南部疫情走向仍待觀察，但推估6月疫情脫離高原期。

另外，全台COVID-19醫療資源部分，還有53家集中檢疫所共7677床，空床數3566床、空床率46.5%；49家地方加強型防疫旅館共4661床，空床數1953床、空床率41.9%。

除專責病房等醫療量能，COVID-19口服抗病毒藥物也是防疫關鍵，據統計，昨天共開出2532人份COVID-19口服藥，其中輝瑞「倍拉維」共2280人份、默沙東「莫納皮拉韋」252人份，今年以來累計開立約8萬多人份，包括6.5萬人份倍拉維以及1.5萬人份莫納皮拉韋。

針對莫納皮拉韋開立藥物布點，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，已將莫納皮拉韋分配各縣市存放醫院和衛生所，現階段採取集中存放模式，還無法配發每一間洗腎診所，若洗腎患者需要使用莫納皮拉韋，可跨院際領藥，或向衛生局領取。（編輯：張雅淨）1110530