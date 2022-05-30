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專責病房以塑膠布區隔？高雄民生醫院駁不實指控

2022/5/30 16:43
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（中央社記者曾以寧高雄30日電）網友爆料「專責病房只用塑膠布與護理站隔開」，遭指控的高雄市立民生醫院發布「專責病房照護比1:10，優於醫院設置標準1:15」聲明強調不實指控，勿以訛傳訛重挫醫護信心，

高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文今天出席高雄市政府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會也回應，所有專責病房要考慮動線、人力配置、設備等。民生醫院經高雄市諮詢委員會專家評估親自察看稽核，基本上符合所有設備標準，病房也有冷氣。

高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎補充，市立民生醫院也是高雄市高屏醫療網傳染病指定應變醫院，專責病房有10床負壓隔離病房，及有通風、內部感控、過濾等要求的一般專責病房137床，近期報告中都有符合相關定期檢測標準，沒有問題，請民眾放心。

對於網路上「防疫不力」等不實傳言指控，民生醫院聲明指出，專責病都符合中央防疫設置規定，並無設備簡陋情事；專責病房都有空調並開窗，維持舒適溫度及空氣流通。

民生醫院是地區醫院，專責病房照護比1:10，優於醫院設置標準1:15；另外，有安排適當照服員協助病人日常生活起居。專責病房設置符合衛福部規定，且由醫院感染症專科醫師指導監督。

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流傳照片為專責病房，並非負壓隔離病房，設置符合衛福部規定。照服員皆取得合格證照，每年完成相關感控課程及隔離衣穿脫訓練，並給予專責病房所有工作人員包含N95口罩、面罩、隔離衣等適當防護裝備。

民生醫院新聞稿說明，所有照護依中央流行疫情指揮中心及地方衛生機關指導辦理，相關設備及人力都符合規定，盼勿以訛傳訛重挫醫護信心，讓院方能將防疫重心放在照護病人身上。（編輯：孫承武）1110530

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