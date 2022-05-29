雙北專責病房收治數反轉下降 其他縣市上升中

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北29日電）COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土疫情未歇，據中央流行疫情指揮中心統計，雙北專責病房收治數26日達最高峰，近3天出現反轉，收治數持續下降，但其他縣市上升中。

指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，近一週雙北地區疫情持平、緩降，但其他縣市緩升。自5月26日「全民快篩陽性同確診」新制開始，快篩陽性通報數從1.3萬人升至5.9萬人，快篩陽性比PCR檢驗陽性更多，快篩陽通報單位，診所達6成。

分流落實度佳，急診壓力紓緩。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，據4月18日至5月28日全國急救責任醫院每天急診就診人次，5月16日高達4萬人，是疫情以來新高，反映民眾湧入急診採檢，造成壅塞，26日「全民快篩陽性同確診」新制後，人數下降到2.5萬人，壅塞有明顯改善。

至於全國及雙北COVID-19專責病房收治人數統計，自4月30日至5月29日呈現一路上升，人數約落在7000人左右，將近住院人數高峰，雙北收治數最高峰發生在5月26日收治3168人，所幸之後3天人數下降，醫療量能吃緊開始改善，其他縣市收治數上升中，後續將繼續觀察。

至於全國及雙北COVID-19（2019冠狀病毒疾病）專責加護病房收治人數統計，同樣是分析4月30日至5月29日，全國還是成長趨勢，雙北過去一週持平，其他縣市緩升；但急診明顯下降，雙北收治住院也緩降，其他縣市還要再觀察一週。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬3589床、空床5835床、空床率42.9%，其中雙北地區空床率，分別為台北空床率約33.6%、新北空床率約34.8%；53家集中檢疫所共7677床、空床數3457床、空床率45%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2304床、空床率49.4%。（編輯：管中維）1110529

（指揮中心提供）