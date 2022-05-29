5/29本土7萬6539例 增145死亡、378例中重症

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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北29日電）中央流行疫情指揮中心宣布，今天國內新增7萬6539例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，個案數雖跌破8萬例，但新增死亡再創單日新高共145人；另增378例中重症，境外移入66例。（編輯：卞金峰）1110529

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今(29)日公布國內新增76,605例COVID-19確定病例，分別為76,539例本土個案及66例境外移入(37例為航班落地採檢陽性) ；另確診個案中新增145例死亡。

指揮中心表示，今日新增之76,539例本土病例，為36,087例男性、40,431例女性、21例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(14,848例)，高雄市(9,563例)，桃園市(9,379例)，臺中市(8,959例)，臺北市(7,402例)，臺南市(5,913例)，彰化縣(3,882例)，屏東縣(2,554例)，新竹縣(1,976例)，新竹市(1,699例)，苗栗縣(1,667例)，宜蘭縣(1,558例)，基隆市(1,216例)，花蓮縣(1,112例)，雲林縣(1,059例)，南投縣(999例)，嘉義縣(955例)，臺東縣(858例)，嘉義市(527例)，澎湖縣(204例)，金門縣(179例)，連江縣(30例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增145例本土病例死亡個案，為81例男性、64例女性，年齡介於30多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、136例具慢性病史、70例無疫苗接種。確診日介於今(2022)年4月28日至5月26日，死亡日期介於5月10日至5月26日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，34例男性，32例女性；年齡介於10多歲至70多歲，感染國家為美國3例、日本、新加坡及越南各1例、調查中60例。入境日介於今年5月27日至5月28日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10,991,648例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含9,096,696例排除)，其中1,892,272例確診，分別為12,882例境外移入、1,879,336例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計2,056例COVID-19死亡病例，其中2,041例本土，個案居住縣市分布為新北市881例、臺北市544例、基隆市101例、臺中市77例、高雄市67例、桃園市58例、彰化縣50例、臺南市42例、宜蘭縣40例、花蓮縣及屏東縣各35例、臺東縣24例、雲林縣22例、新竹縣20例、嘉義市及南投縣各11例、嘉義縣10例、苗栗縣9例、金門縣及新竹市各2例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

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