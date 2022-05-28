單日死亡率破千分之1 羅一鈞：看長期趨勢較準

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北28日電）COVID-19疫情嚴峻，單日死亡率突破千分之1。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡數大多是一週前的疫情狀況，應以整體確診死亡數計算，更能看出長期趨勢。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，今天本土個案新增8萬835例比昨天略減，但中重症增加408例，其中127人死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下午在疫情記者會中表示，根據先前推估，到了5月22日單日確診數低推估約10萬例、中推估15萬例、高推估20萬例，但綜觀這幾天，確診個案大多在8萬、9萬例之間浮動，疫情仍穩定處於高原期，至於未來發展還要再觀察。

有媒體好奇相較日本、韓國，台灣單日死亡率是否偏高。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，實際上，每天公布的死亡病例都是以回溯的方式計算，如果以每天新增的病例為分母，除以當天公布的死亡數，死亡率都達到千分之1，但這樣算無法看出實際狀況，以整體個案數計算較能看出這波本土疫情致死率。

他說，今年以來目前整體確診數約為170萬多例，累積死亡人數1058人，以此計算死亡率約為萬分之6；此外，假設目前個案數已經在高原期，甚至開始往下走，目前的重症、死亡人數預計會在一週後才能呈現出來。

每天公布的死亡個案當中，有約2成是住宿型機構的住民，因此也再次提醒住宿型長照機構住民只要快篩陽性即可經醫師診斷投藥治療，盼降低中重症風險。

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指揮中心23日曾公布一項統計指出，個案從染疫到死亡的時間，有47%落在3天內，33%落在3天到7天。陳時中說，3天內死亡的個案，很可能是很快就併發重症，也不適合使用口服抗病毒藥物，經過數日疫情，這項數據沒有太大變化，最近會分析死亡相關數據再和外界報告。

另外，有媒體詢問，隨COVID-19病毒變異速度快，未來重複染疫是否成為常態。台灣兒童感染症醫學會理事長邱南昌表示，沒人知道病毒未來會怎樣突變，只能等待時間給答案。（編輯：陳政偉）1110528