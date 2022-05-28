口服藥單日開逾萬份 陳時中：增500萬人染疫都夠用

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指揮中心指揮官陳時中表示，口服藥物開立達到1萬1417人份，若確診人數再增500萬人，藥量應也是夠的。（指揮中心提供）

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北28日電）指揮中心指揮官陳時中宣布，今天新增8萬例COVID-19本土病例略減，口服藥物開立達到1萬1417人份，約14%是確診當天開藥，若確診人數再增500萬人，藥量應也是夠的。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布，今天本土新增8萬835例本土病例，中症增293例、重症增127例，其中127人死亡。

指揮中心指揮官陳時中表示，在醫療量能方面，昨天出院人數總算比住院人數多，空床率略為增加，醫院壓力、急診壓力都減輕，昨天急診就診約2.5萬人，也達到近期低點。

據統計，全台專責、負壓病房共1萬3554床、空床數5860床、空床率43.2%，其中台北市空床率約32.1%、新北市約33.7%；53家集中檢疫所共7677床、空床數3584床、空床率46.7%；49家地方加強型防疫旅館4661床、空床數2091床、空床率44.9%。

不只如此，口服抗病毒藥物開立效率也愈來愈高，陳時中說，昨天共開立1萬1417人份口服藥，包括輝瑞「倍拉維」共1萬66人份、默沙東「莫納皮拉韋」1351人份，目前當天開藥比例約14%。

陳時中指出，今年以來累計開立7萬4408人份，包括5萬9797人份倍拉維及1萬4611人份莫納皮拉韋；在藥物庫存方面，倍拉維還剩65萬7393人份，後續還有將近3000人份將交貨，莫納皮拉韋庫存9萬1229人份，且5月26日又簽約購買20多萬份莫納皮拉韋，預計6月10日前會供貨。

陳時中強調，口服藥準備都足夠，以整體儲備量來看，若確診人數再增加500萬人，藥量應該也是夠的，後續也有持續購買的計畫，盼儘早用藥、降低住院率，對防疫發揮效果。（編輯：謝雅竹）1110528