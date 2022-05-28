5/28本土8萬835例 增127死、408例中重症【直播】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國內28日新增8萬835例COVID-19本土病例，中症增293例、重症增115例。圖為25日民眾前往台北市木柵機廠車來速篩檢站進行PCR，離去前和醫護人員核對領藥。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧台北28日電）中央流行疫情指揮中心今天宣布，新增8萬835例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，中症增293例、重症增115例，其中127人死亡，再創單日新高，另增46例境外移入。（編輯：李明宗）1110528

疾管署新聞稿：

中央流行疫情指揮中心今日公布國內新增80881例COVID-19確定病例，分別為80835例本土個案及46例境外移入（28例為航班落地採檢陽性） ；另確診個案中新增127例死亡。

指揮中心表示，今日新增之80835例本土病例，為38139例男性、42641例女性、55例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市16001例，高雄市9641例，臺中市9031例，桃園市8999例，台北市7998例，台南市6,666例，彰化縣3,597例，屏東縣2648例，新竹縣2509例，苗栗縣2024例，宜蘭縣1870例，新竹市1759例，雲林縣1466例，基隆市1433例，花蓮縣1326例，嘉義縣1014例，南投縣997例，台東縣774例，嘉義市585例，金門縣203例，澎湖縣200例，連江縣94例，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增127例本土病例死亡個案，為74例男性、53例女性，年齡介於未滿10歲至90歲以上，皆屬重度感染個案、118例具慢性病史、48例無疫苗接種。確診日介於今年4月19日至5月25日，死亡日期介於5月11日至5月25日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增46例境外移入個案中，28例男性，18例女性；年齡介於未滿10歲至60多歲，感染國家為美國4例、調查中42例。入境日介於今年5月26日至5月27日。

指揮中心統計，截至目前國內累計10899262例新型冠狀病毒肺炎相關通報含9080117例排除，其中1815703例確診，分別為12816例境外移入、1802833例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計1,911例COVID-19死亡病例，其中1,896例本土，個案居住縣市分布為新北市833例、台北市521例、基隆市95例、臺中市66例、高雄市60例、桃園市50例、彰化縣48例、花蓮縣35例、台南市32例、宜蘭縣31例、屏東縣29例、臺東縣及雲林縣各19例、新竹縣18例、嘉義縣11例、南投縣及嘉義市各9例、苗栗縣7例、金門縣及新竹市各2例；另15例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

影片來源：衛生福利部疾病管制署

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）

（指揮中心提供）