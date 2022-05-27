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國內外染疫風險相當 6月擬陸續公布邊境鬆綁政策

2022/5/27 15:27（5/27 15:36 更新）
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疫情指揮中心指揮官陳時中27日說，目前國內染疫率約6%，已和境外移入染疫率相當，預計6月起陸續公布邊境鬆綁政策。圖為桃園機場旅客排隊檢疫。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中27日說，目前國內染疫率約6%，已和境外移入染疫率相當，預計6月起陸續公布邊境鬆綁政策。圖為桃園機場旅客排隊檢疫。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳至中台北27日電）全球COVID-19疫情降溫，各國紛紛鬆綁邊境。指揮中心指揮官陳時中今天說，目前國內染疫率約6%，已和境外移入染疫率相當，預計6月起陸續公布邊境鬆綁政策。

全球COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情降溫且疫苗涵蓋率提高，各國紛紛鬆綁邊境禁令，日本政府昨天宣布6月1日起放寬外國旅客入境，台灣、英國、美國等約100國旅客，入境日本時都可免除病毒篩檢與隔離。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，因應世界各國陸續開放邊境，台灣開放邊境是遲早的事，未來必然要做。

陳時中說，前陣子由於國內染疫率低，討論到開放邊境這件事，當然要格外謹慎，但目前COVID-19疫情已進入社區流行階段，國內染疫率約6%，和境外移入染疫率相當，再經過邊境檢驗將只低至4%。

陳時中指出，以此來看，目前境外移入、國內染疫風險相當，預計6月起會陸續公布邊境鬆綁政策，至於鬆綁的方向還要和各部會討論。（編輯：管中維）1110527

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