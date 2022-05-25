看好下半年可望出國 機票成長赴韓簽證申請也夯

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看好今年可望開放國境，讓機票銷售也比去年同期成長，廉航優惠機票也吸引大批民眾搶購。圖為2019年民眾在台北松山機場觀看班機起降。（中央社檔案照片）

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（中央社記者余曉涵台北25日電）受COVID-19疫情影響，已3年無法出國旅遊，看好今年可望開放國境，讓機票銷售也比去年同期成長，廉航優惠機票也吸引大批民眾搶購外，申請韓國觀光簽證的預約也已排到6月。

COVID-19疫情讓旅客已經將近3年無法出國旅遊，但隨著疫苗施打，各國逐漸開放觀光旅遊，台灣也可望在今年下半年開放出國旅遊，讓民眾紛紛開始布局出國行程。

台灣虎航今天促銷冬季航班機票，單程未稅價僅新台幣798元起，讓民眾瘋搶，官網一度大當機，讓台灣虎航宣布延長優惠期間並增加優惠席次。

長榮航空也表示，隨著各國邊境政策調整及預期台灣將逐漸解封，近來長榮航空官網上訂位，由台灣出發至各國的旅客確實有增加的現象，以第3季而言，美國和歐洲比去年同期增加2到3倍的訂位量，長榮航空也為此做了增班的因應。

而日本、韓國航線旅客近期訂位量也有回溫的跡象，旅客提前訂好明年寒假及過年的機位，預先安排農曆春節的家庭旅遊，其中以北海道最明顯，許多喜好滑雪及美食的旅客已經紛紛訂好冬天的機位。

除了機票熱賣外，不少民眾都已經開始布局國外旅遊，也讓航空公司積極增班，中華航空說，持續因應旅客需求，從3月底起分階段增加夏季班表載客服務，提供旅客更彈性的選擇。華航也將持續檢視市場動態，滾動式調整航班。

華航說，以東北亞航線為例，6月起松山-東京羽田增為每週4班，桃園出發航班包括東京成田增為每週3班，大阪、福岡及名古屋航線增為每週2班，桃園-首爾則增為每週4班，其中大阪7月起增為每週3班；東南亞方面，6月起吉隆坡增為每週3班，桃園-曼谷、桃園-河內增為每週5班，桃園-胡志明市、桃園-馬尼拉增為每日飛航；另新增高雄-馬尼拉每週1班。

另外，觀光簽證上也開始有不少民眾先行申請，以韓國為例，22日公布對一般國家公民發放短期訪問簽證，短短幾天，25日官網申請預約辦理簽證的時間最快已經要排到6月9日，顯示民眾渴望出國的心情已經迫不及待。

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旅遊作家943則認為，疫情前1、2年走在路上聽到路人聊天的話題無論男女老少幾乎都是旅遊，不過開放國境後，這些平常不是衝第一的外溢效應遊客，恐怕也不一定會在開放後馬上飛奔國外，抱持觀望心態的人恐怕也會很多，報復性旅遊恐怕等第一波勇士們衝過之後才會逐漸湧現，最大量的高峰可能不會在第一時間就出現。

943指出，今年可期待開放國境，畢竟歐美等國都逐漸開放，疫情比台灣早點走完高峰的東亞國家也逐漸開放，台灣也會顧及經濟面，期待8月旅遊熱潮。（編輯：陳政偉）1110525