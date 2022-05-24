雄獅布局疫後出國商機 團費估漲3到5成

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（中央社記者江明晏台北24日電）雄獅旅遊布局疫後旅遊商機，提出參團人數不超過20至28人的中小團、巴士降運載6至7成等「6大新主張」，並表示因機票、交通、住宿等成本增加，未來1年內團體旅遊費用漲幅約3至5成。

隨著世界各國逐漸鬆綁國境管制，加上台灣疫苗接種率提升，下半年開放國門有望，雄獅旅遊布局疫後旅遊商機，即日起於官網推出出境旅遊專區，提供日、韓、歐美等國的訊息及行程建議。

雄獅旅遊表示，包含韓國、泰國、新加坡，以及歐美多國在內，皆已宣布解除國境管制，凡是完全接種疫苗的旅客就不必隔離，國人最愛前往的日本也計畫於6月鬆綁國境管制，台灣則是樂觀估計在下半年開放國門，初期可能是有限度的開放旅遊，再逐漸達到出入境免隔離的程度。

雄獅旅遊說明，預料旅客出國旅遊的習慣也會有所改變，根據「欣傳媒」2022旅遊觀光趨勢報告，旅客疫後選擇團體旅遊的比例提升9%，包含小團旅遊、客製化包團等，顯示旅客希望旅行社協助代辦各項業務，為旅途中的食、宿、遊、購、行做好品質把關。

雄獅發言人賴一青表示，雄獅出境旅遊產品將以「疫後出國6大新主張」為核心，包含：當地導遊、司機至少接種2劑以上疫苗，或提供快篩、PCR陰性證明；出發前舉辦行前說明會，讓旅客掌握最新消息；入住國際品牌飯店或郊區渡假村；行程安排戶外及自然景點，並減少長時間在同一室內定點；參團人數不超過20至28人，巴士降運載6至7成；以及雄獅日韓泰美加多國分公司備援，由專責人員緊急應變資源提供即時協助，旅客出遊有保障。

但因機票、交通、住宿等成本增加，雄獅旅遊預估，未來1年內團體旅遊費用漲幅約3至5成，以國人最喜愛的日本為例，沖繩、九州價格新台幣4萬元起跳，東京、大阪也要5萬元以上；同樣受到國人歡迎的韓國團費漲幅約3成，預估首爾5日團費約4萬元以上。

此外，雄獅指出，旅客凡於官網填寫「出境旅遊意願調查表」，寫下你在國境解封後最想去的國家，就有機會抽中旅遊金大紅包，總金額高達30萬元。（編輯：楊凱翔）1110524