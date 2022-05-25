中國補貼客運航班後 機票暴漲引發民怨

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（中央社台北25日電）中國民航業者因疫情陷入巨額虧損，當局近日祭出為期2個月的客運航班現金補貼政策後，原本打折到見骨的機票價格頓時暴漲，熱門航線甚至翻了數倍，反而引發民怨，抨擊政策離譜。

綜合時代財經、第一財經等中國媒體報導，COVID-19疫情重創中國民航業，2021年，國航、南航、東航等中國前3大航空公司合計虧損近人民幣410億元（約新台幣1816億元）。

步入今年，中國大陸航班數量較往年更低迷，尤其是3月中旬以來，每天執飛在5000班次以下；相比疫情前的2019年，全年日均在1萬2000班次以上。

因為4月民航業出現史上最大單月虧損，中國民航局5月16日組織國內航空公司召開視訊會議，部署國內客運航班專項資金支持政策。

據報導，中國民航局尚未對外披露補貼政策內容，但多個消息來源顯示，當局計畫從5月21日到7月20日，每天對4500個國內客運航班進行現金補貼，最高補貼不超過每小時2.45萬元，補貼總額超過130億元。但對於載客率超過75%的航線不予補貼。

中國民航當局本欲藉補貼業者，保障每天至少有4500個航班運行。不料政策實施後，機票價漲格頓時飛漲。

「一夜之間，機票飛漲從300到1000？」、「機票價格漲這麼多，勸退了」、「機票這麼貴，快回不起家了」消費者在網路社群對機票暴漲發出哀嚎。

中國多個旅遊平台數據顯示，今年清明假期經濟艙平均價格比去年下降2至4成，為近3年最低價格；隨後的「五一」小長假，儘管部分航線出現上漲，仍低於去年同期。

但平台數據顯示，5月14日至5月20日，單程機票（不含稅）均價為603元；5月21日至5月27日，單程機票（不含稅）均價為763元，瞬間上漲近3成。

許多消費者發文抱怨熱門航線的機票價格甚至翻了數倍。

據報導，中國民眾崔麗為籌備婚紗照拍攝，最近一直在關注杭州飛往三亞的機票。她發現上週開始，機票價格突然上漲；5月16日查看月底杭州飛三亞的直飛機票價格普遍在500元左右，5月20日已漲至1240元。短短一週內，機票價格上漲近1.5倍。

民眾王杉5月18日咬牙買下了一張5月24日由雲南芒市飛往江蘇揚州的機票，實付價格2277元，而5月中旬該航線機票價格僅800多元。王杉最後在返程的機票多花兩倍的價格，在她印象裏，「這條航線的價格從沒有這麼高過」。

在網路社群，網友紛紛發文吐槽民航局的政策離譜，不但造成機票價格飛漲，民航業者還動輒取消航班。

報導引述一名航空公司市場部人士表示，最近機票普漲主要是由於民航局（補貼）限制了航班數量，導致很多航線減班、運力減少，相應地也就把票價調高。

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報導指出，相比4月的航空市場低迷，5月以來的航空市場需求一直在恢復中，各家航班量也在逐步增加，如果之後的市場繼續向好，從5月21日開始執行的每天平均4500班，相當於進行了「控總量」，部分航司原本要恢復的更多航班將無法增加。「供不應求」下，機票價格就會提高。

有旅遊業者反映，機票價格上漲會抑制消費者的出行意願，若要拯救本就低迷的國內旅遊業，這也需要政策制定者多多考慮。（編輯：楊昇儒/邱國強）1110525