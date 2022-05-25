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民眾瘋買冬季機票 虎航官網一度當機

2022/5/25 13:50
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（中央社記者余曉涵台北25日電）台灣虎航今天起促銷冬季機票，單程不含稅新台幣798元，讓不少民眾準時上網開搶，導致官網一度當機。台灣虎航說，將延長銷售時間外，並且加倍回饋優惠席次。

許多國家陸續鬆綁防疫管制，台灣今年下半年也可望開放邊境，台灣虎航看好疫後旅遊，今天起開賣10月底至明年3月下旬的冬季班表航班，單程未稅只要798元，讓不少民眾準時上網搶票，也讓官網一度大當機。

台灣虎航回應，因應上午官網狀況，為了回饋跟彌補民眾，將延長優惠銷售期間到26日晚間11時59分，並且加倍回饋優惠席次。

台灣虎航也說，官網陸續都有旅客可進入搶票，只要進入官網者都可以正常購買。

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另外，台灣虎航這次也推出日本、韓國航線A、B、C三種限量套票，包括，A套票為日本不限航點來回機票10組，每套售價5萬2888元，限量50套；B套票為日、韓不限航點來回機票20組，每套售價10萬8888元，限量10套；C套票為日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價20萬8888元，限量5套。

台灣虎航說，截至中午只有C套票剩下1組可以購買，其餘套票都已經銷售一空。（編輯：方沛清）1110525

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