看好疫後旅遊 台虎開賣冬季航班單程800有找

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（中央社記者汪淑芬台北23日電）許多國家陸續鬆綁防疫管制，台灣今年下半年也可望開放邊境，台灣虎航看好疫後旅遊，今天宣布25日起開賣10月底至明年3月下旬的冬季班表航班，單程未稅不到新台幣800元。

台灣虎航發布新聞稿，25日上午10時開賣2022年冬季班表（2022年10月30日至2023年3月25日）航班，同時推出24小時限時搶購，全航線單程未稅798元起。

台灣虎航表示，這次開賣航線包括：桃園-東京成田、桃園-東京羽田、桃園-大阪關西、桃園-岡山、桃園-福岡、桃園-沖繩那霸、桃園-首爾仁川、桃園-釜山、桃園-曼谷廊曼；高雄-東京成田、高雄-大阪關西、高雄-福岡、高雄-沖繩那霸等。

台灣虎航說，限時24小時的優惠搶購時間，自5月25日上午10時至5月26日上午9時59分，需同時購買去回程機票。

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台灣虎航訂定單程798元的優惠票價有特殊意義，主要是中央流行疫情指揮中心於2020年3月18日宣布全世界都升3級旅遊警戒，到今年5月25日正好累積了798天無法自由飛行，看好下半年旅遊市場有望恢復，特祭出798元的「想念旅遊價」。

台灣虎航也推出日本、韓國航線A、B、C三種限量套票，包括：A套票為日本不限航點來回機票10組，每套售價5萬2888元，限量50套；B套票為日、韓不限航點來回機票20組，每套售價10萬8888元，限量10套；C套票為日本不限航點來回機票隨意搭套票，每套售價20萬8888元，限量5套。（編輯：管中維）1110523