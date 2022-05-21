布局疫後觀光 台灣虎航徵空服員到考率近9成

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者余曉涵台北21日電）隨著今年可望開放國境，台灣虎航今天舉行客艙組員初試甄選，到考率將近9成，下週將進行複試，錄取的客艙組員，將於今年下半年分批報到。

台灣虎航今天發布新聞稿表示，4月底開放客艙組員履歷投遞後，2週內便吸引了近3000名求職者報名，經初步書面資料篩選後，逾1000名求職者符合資格，可參加今天的初試甄選。

台灣虎航說，今天到考率將近9成，下週末將進行複試，錄取的客艙組員，預計今年下半年分批報到。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台灣虎航指出，考生們在初試徵選中，都需經過脫鞋摸高後，以團體面試的方式檢視求職者的特質並要求朗讀一段英語短文，以初步了解考生們的語言能力、沉穩度及口條清晰度，並藉由團體面試了解考生的抗壓性、臨場反應及展現自我的方式。

初試表現優異者，將有機會進入複試階段，屆時將著重於個人特質、團隊合作精神等評分指標，獲得錄取的客艙組員，今年下半年開始陸續分批報到及受訓，待完成8週的地面及空中訓練課程後，就可上線。台灣虎航也表示，空服員薪資平均月薪新台幣7萬到7萬5000元。（編輯：卞金峰）1110521