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韓國濟州島6月起免簽入境 襄陽機場開放4國旅行團

2022/5/4 15:34（5/4 16:56 更新）
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韓國政府4日宣布，6月1日起濟州國際機場將恢復疫情前的免簽證入境制度，位於東北部江原道的襄陽國際機場則將開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客免簽入境。中央社記者廖禹揚濟州攝 111年5月4日
韓國政府4日宣布，6月1日起濟州國際機場將恢復疫情前的免簽證入境制度，位於東北部江原道的襄陽國際機場則將開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客免簽入境。中央社記者廖禹揚濟州攝 111年5月4日
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（中央社記者廖禹揚首爾4日專電）韓國政府今天宣布，6月1日起濟州國際機場將恢復疫情前的免簽證入境制度；位於東北部江原道的襄陽國際機場則將開放來自越南、菲律賓、印尼及蒙古的5人以上團客免簽入境。

韓國中央災難安全對策本部今天表示，已就法務部提出的重啟濟州及襄陽國際機場免簽入境措施方案完成檢討，為活化地方經濟，決定從6月1日起重啟相關措施。

濟州國際機場將恢復疫情前的免簽入境制度，除伊朗、蘇丹、敘利亞、古巴、阿富汗、伊拉克、奈及利亞、埃及、塞內加爾、孟加拉、烏茲別克、尼泊爾、緬甸等24個受限制國家外，其他國家旅客皆能免簽在濟州島停留最多30天。

濟州道自2020年2月4日起因疫情中斷免簽入境制度，至今逾2年，藉由這次免簽入境制度重啟，希望帶動當地一度冷卻的觀光熱度。

除濟州島外，位於江原道的襄陽國際機場也將自6月1日起陸續開放特定旅行社的團客免簽入境，但僅限來自越南、菲律賓、印尼、蒙古的5人以上旅行團，在江原道等首都圈停留最多15天，其中除蒙古為10月1日上路外，其他3個國家旅客自6月1日起適用，但出入境時需搭乘同一班機。

法務部表示，除濟州及襄陽國際機場，之後也規劃並與相關部會協調，逐步恢復因疫情中斷的各地方機場服務。

韓國近期疫情趨緩，每週進行一次的全國疫情風險評等暌違15週降至「中等」，防疫當局因此同意重啟濟州及襄陽國際機場的免簽入境制度，但也表示將密切監控相關人員狀況，降低境外感染移入風險。（編輯：陳惠珍）1110504


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