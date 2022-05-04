上海單日新增4982例 社會面清零仍未達標

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上海3日新增本土COVID-19確診病例260例和無症狀感染者4722例，共4982例。圖為1日上海交通警察檢查快遞員的健康碼綠碼等證明。（中新社）

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（中央社記者吳柏緯上海4日電）上海整體疫情趨緩，3日新增本土COVID-19確診病例260例和無症狀感染者4722例，共4982例。雖然數字持續下降，然而在隔離管控區外仍有疫情發生，顯示社會面清零目標仍未達成。

上海市官方4月30日、5月1日的疫情通報中指出，4月29日、30兩日上海新增的本土確診病例均在隔離管控區域中被發現，在社區未發現新增病例。這被解讀為上海已「實現社會面清零」。

然而5月2日起，通報顯示在隔離管控區域外陸續發現新的病例，社會面清零僅維持兩天。

據上海衛健委發布，3日新增本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例260例和無症狀感染者4722例，總計4982例。其中151例確診病例為既往無症狀感染者轉為確診，另新增108例確診病例和4660例無症狀感染者在隔離管控中發現。

根據上述通報，有63例病例是在隔離管控區外被發現。

上海市長龔正3日視察疫情防控工作時指出，要堅決貫徹中共總書記習近平指示精神，堅持「動態清零」總方針不動搖，集中資源力量拔點攻堅，連續奮戰推進「社會面清零」。

在5月1日，上海市官方公布了新定義的「社會面基本清零」及「社會面清零」標準。而全市符合「社會面基本清零」者有奉賢、金山、崇明、青浦、松江和普陀等6區，整個上海並未達到新定義的「社會面清零」。（編輯：呂佳蓉）1110504