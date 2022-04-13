韓國疫情難成集體免疫 逾60歲高風險族群將打第4劑疫苗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者廖禹揚首爾13日專電）韓國防疫當局今天表示，韓國境內估計難以達到讓COVID-19絕跡的集體免疫，在持續放寬防疫措施、恢復日常的同時，當局也將針對逾60歲高風險族群施打第4劑疫苗。

韓國中央事故應對本部今天例行記者會說明，要達成足以讓疫情完全消失的全國性集體免疫並不容易，比起達成真正的集體免疫，韓國及世界各國推測將走向發展與病毒共存的體系。

中央事故應對本部社會戰略組組長孫映萊說明，許多人都已因疫情大流行感染過，預估未來再次爆發大規模流行的可能性不高，但若出現新的變異種，或在病毒較活躍的秋、冬季，仍有可能再次流行。

他也說，目前看來應該更可能反覆出現小規模流行狀況。韓國政府預定15日宣布從18日起實施社交距離規範的新方案，韓媒多預估將進一步放寬規定，持續邁向恢復日常生活。

截至今天凌晨零時為止，韓國境內新增19萬5419例確診，較前一天減少1萬多例，近一週多維持在20萬例上下，較先前增勢趨緩。

為降低重症、病歿風險，韓國中央災難安全對策本部今天表示，將著手針對60歲以上高齡族群的第4劑疫苗接種計畫。當局統計，60歲以上確診者在4月第1週重症及病歿案例中占比分別高達85.7%及94.4%。

韓國政府多次強調，接種疫苗是面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的最強防禦手段，2月時已展開療養院患者等免疫低下者接種第4劑疫苗。

韓國至今全國人口接種至少2劑占比86.8%，第3劑接種率則為64.2%。（編輯：韋樞）1110413