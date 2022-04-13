教育部放寬停課標準 國民黨團籲應考量學生健康

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（中央社記者王承中、王揚宇台北13日電）教育部放寬COVID-19全校停課標準，引發討論。國民黨團今天召開記者會，呼籲停課標準應考量學生健康，是否施打疫苗的學生應制定不同的停課標準。教育部長潘文忠則表示，個別地方或學校有特殊考量，可透過應變小組討論。

教育部放寬COVID-19全校停課標準，4月13日起生效，引起部分家長質疑太過寬鬆。國民黨立法院黨團總召曾銘宗、書記長萬美玲等人今天在立法院召開記者會。

曾銘宗表示，國民黨團主張小學必須有停課標準，依照現行規定，施打疫苗須滿12歲以上，絕大多數的小學生是沒有施打疫苗，適用標準跟國高中生完全不同，若用現在教育部公布的停課標準，等於增加小學生染疫風險。

曾銘宗指出，安全健康是最重要的考量，停課標準要考慮家長方便性、學生受教權及健康權益，三者必須同時考量，但若是必須斟酌考量，國民黨團主張學生健康為最大考量。要求教育部盡速制訂小學停課標準，擬定相關配套措施，倘若配套需要經費上的支持，國民黨團將全力支持。

萬美玲表示，強烈建議教育部，必須要區分施打疫苗與未施打疫苗的學生，分開制定停課標準；打過疫苗的國高中可以用比較寬鬆的停課標準，未施打過疫苗的國小及幼兒園孩子，身上沒有防禦力，且家長對其關心度、需要的照顧度都比國高中孩子來的高，必須要用更嚴謹的標準來看待。

潘文忠今天則在列席立法院備詢前受訪表示，會組成應變小組，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論，適切決定。對於防疫規範標準，會秉持與過去一樣的方式，根據指引了解個別需求，也會與指揮中心密切注意疫情發展，如果有必要，會再做一些滾動修正。

修正後的校園因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫停實體課程實施標準包括：高中以下學校全校有1/3以上班級或10班以上暫停實體課10天，全校可暫停實體課，短期補習班和幼兒園也比照辦理；大專校院如有1/3以上科、系、所的班組暫停實體課10天，全校可暫停實體課，教職員工生應進行自我健康監測。（編輯：蘇志宗）1110413