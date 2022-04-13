台東增4確診其中3例屬花蓮慈濟群聚 綠島快篩皆陰性

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（中央社記者盧太城台東縣13日電）台東今天新增4例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，其中3例為花蓮慈濟醫院群聚，可傳染期都在慈濟；另1例曾到綠島旅遊，綠島民眾昨天快篩皆陰性。

台東縣政府今天中午發布新聞稿，台東今日新增3+1確診（其中一例昨日已公告說明為28673案接觸者）。

衛生局說明，昨日接獲中央通報台東縣3例確診個案，第1案為女性60多歲CT值18.3，已接種2劑疫苗，可傳染期4月7日起至4月9日期間有在花蓮慈濟醫院陪病，11日開始腰酸背痛、喉嚨沙啞，12日自行快篩檢測為陽性，後至醫院PCR採檢陽性確診。

第2案為男性70多歲CT值29.2，未接種疫苗，無症狀，個案可傳染期間皆於花蓮慈濟醫院住院治療，與第1案為夫妻關係；第3案為60多歲女性，CT值17.8，已接種2劑COVID-19疫苗，無症狀，個案可傳染期4月8日起也皆於花蓮慈濟醫院陪病。

另有外縣市案28673足跡（達仁及綠島等）相關接觸者 （含居家隔離及自主健康管理）共篩檢83位，其中一例陽性為昨日公佈個案，其餘PCR採檢皆為陰性。

台東縣長饒慶鈴表示，長濱快篩站截至今日已篩738人，快篩陽性7人，PCR複檢後全部陰性；而昨日綠島快篩站也已經篩138人皆為陰性，今日下午3時至晚上6時仍持續進行篩檢中，與確診個案足跡重疊民眾務必做好自我健康監測，如有疑慮也可前往篩檢。

饒慶鈴呼籲，全國疫情持續升溫，民眾務必落實防疫措施，也提醒民眾接種COVID-19疫苗可降低長者等高風險族群因染疫造成之重症，住院或死亡風險，目前台東疫苗接種率雖有明顯提升（第1劑：77%、第2劑：70.2%、追加劑：43%），但仍請尚未接種疫苗者踴躍前往接種儘速完成施打。（編輯：陳仁華）1110413