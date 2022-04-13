高雄長庚1名醫師確診 匡列採檢200多人均陰性

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（中央社記者蔡孟妤高雄13日電）高雄長庚紀念醫院今天證實有1名醫師休假返院後確診，研判為社區感染，院方第一時間啟動疫調釐清可能接觸風險對象並匡列採檢，全數匡列人員採檢結果出爐，均為陰性。

高雄長庚醫院今天接受中央社記者訪問表示，院方得知這名醫師休假返院後確診，研判為社區感染，第一時間全面啟動疫調釐清可能接觸風險對象並匡列採檢，確認後續全數匡列人員採檢結果均為陰性，依防疫規定居檢並密切追蹤健康狀況。

高雄長庚醫院強調，目前醫療業務運作完全正常，病人和民眾可放心。院方也提醒民眾，全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，應及時施打疫苗。

據了解，這名確診醫師放假曾到多個外縣市，日前返院上班第1天，發現自己身體不適，並向主管回報，經病毒核酸PCR採檢後確診，院方即啟動相關疫調匡列程序，約緊急匡列200多人採檢，採檢結果均為陰性。

另高雄醫學大學附設中和紀念醫院昨晚也因確診者足跡，緊急號召院內員工回院進行預防性篩檢，約篩檢近千人，結果也均為陰性。（編輯：陳清芳）1110413