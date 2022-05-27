更多編輯台推薦新聞：
擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀
生活

擔憂兒童染疫併發腦炎？家長別慌 重症率萬分之1 留心8大前驅症狀

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎
生活

統一發票111年3-4月千萬得主 信義區超商買15元飲料中獎

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看
生活

快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟一次看

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

疫情整理包》快篩陽即確診上路 台北台中遠距教學延長一週

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
快篩實名制第2輪 最快6月第2週實施
首頁 / 生活
COVID-19疫情整理包
重點發展
新聞專題
重點發展6/266

未打3劑疫苗者即起可進健身房 須全程戴口罩

2022/5/27 13:35（5/27 14:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
教育部體育署公告，27日起尚未接種第3劑的民眾可進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩。圖為民眾在台北一間健身房運動。（中央社檔案照片）
教育部體育署公告，27日起尚未接種第3劑的民眾可進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩。圖為民眾在台北一間健身房運動。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社網站27日電）指揮中心先前宣布4月22日起須接種3劑疫苗，才能進入健身房。如今隨著部分場域防疫管制措施放寬，教育部體育署公告，今日起尚未接種第3劑的民眾可進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩。

體育署表示，中央流行疫情指揮中心宣布自4月22日起，民眾進入健身房接種3劑疫苗，政策實施後，經蒐整各方意見，並與指揮中心討論研議，增列「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」配套措施。

健身房參加者須完成第3劑接種配套措施最新QA：

Q：民眾是否須接種3劑疫苗才可進入健身房？

5月27日起，尚未接種第3劑的民眾可以進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩，並和其他人保持安全的社交距離。業者應訂定管控機制落實查驗。

Q：健身房所屬教練/工作人員/從業人員（含流動人員）接種第3劑的相關規定？

均須完整接種3劑疫苗。如未完成3劑疫苗接種之所屬教練/工作人員/從業人員（含流動人員），須每週快篩一次，新進人員須首次服務前提供3日內快篩或PCR陰性證明。

Q：若已接種3劑疫苗，在健身房運動時需要佩戴口罩嗎？

不用。

Q：進入健身房的民眾沒有接種第3劑，運動時也不佩戴口罩， 有罰則嗎？

依據衛生福利部111年3月28日衛授疾字第1110200317號函，針對嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施裁罰規定，違反指引者，可依據傳染病防治法第70條處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。（編輯：趙敏雅）1110527

延伸閱讀
6/1起0至6歲免費領5劑快篩 買過實名制仍可領快篩免費發放 政院拍板中低收入戶每人5劑、長照機構住民3劑快篩陽性即確診通知書、接觸者隔離證明如何申請？4步驟看這裡台北台中高中以下遠距教學延至6/2 各縣市規劃一次看
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀