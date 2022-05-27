未打3劑疫苗者即起可進健身房 須全程戴口罩

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教育部體育署公告，27日起尚未接種第3劑的民眾可進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩。圖為民眾在台北一間健身房運動。（中央社檔案照片）

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（中央社網站27日電）指揮中心先前宣布4月22日起須接種3劑疫苗，才能進入健身房。如今隨著部分場域防疫管制措施放寬，教育部體育署公告，今日起尚未接種第3劑的民眾可進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩。

體育署表示，中央流行疫情指揮中心宣布自4月22日起，民眾進入健身房須接種3劑疫苗，政策實施後，經蒐整各方意見，並與指揮中心討論研議，增列「健身房參加者須完成第3劑COVID-19疫苗接種始得進入」配套措施。

健身房參加者須完成第3劑接種配套措施最新QA：

Q：民眾是否須接種3劑疫苗才可進入健身房？

5月27日起，尚未接種第3劑的民眾可以進入健身房，但運動時應全程佩戴口罩，並和其他人保持安全的社交距離。業者應訂定管控機制落實查驗。

Q：健身房所屬教練/工作人員/從業人員（含流動人員）接種第3劑的相關規定？

均須完整接種3劑疫苗。如未完成3劑疫苗接種之所屬教練/工作人員/從業人員（含流動人員），須每週快篩一次，新進人員須首次服務前提供3日內快篩或PCR陰性證明。

Q：若已接種3劑疫苗，在健身房運動時需要佩戴口罩嗎？

不用。

Q：進入健身房的民眾沒有接種第3劑，運動時也不佩戴口罩， 有罰則嗎？

依據衛生福利部111年3月28日衛授疾字第1110200317號函，針對嚴重特殊傳染性肺炎防疫措施裁罰規定，違反指引者，可依據傳染病防治法第70條處新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰；必要時，並得限期令其改善，屆期未改善者，按次處罰。（編輯：趙敏雅）1110527