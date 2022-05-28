遊民、獨居老人可領5劑快篩 估81萬人受惠

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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北28日電）指揮中心指揮官陳時中今天表示，考量遊民生活環境特殊、獨居老人多有多重慢性疾病，染疫後中重症風險較高，將每人配送5劑快篩試劑，預估有81萬人受惠。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，日前行政院指示將針對染疫風險較高的照顧型機構、低收入及中低收入戶等弱勢族群免費提供快篩試劑。

陳時中指出，考量遊民生活環境特殊以及列冊關懷的獨居老人多數有多重慢性疾病，染病後轉為中重症機率較高，因此也將遊民及列冊關懷的獨居老人納入免費提供快篩試劑的對象，每人配送5劑快篩試劑，總計預估約有81萬人受惠，後續將透過社會局處既有關懷服務體系或協調民政系統協助發放，以降低其染疫風險。

在照顧型機構配送方面，陳時中表示，照顧型機構配送數量將以服務對象及工作人員每人3劑估算，當評估機構內有群聚風險時，即可運用快篩試劑檢測，以有效進行感染管控，衛福部正彙整機構名單、數量、地址、收件時間及收件人聯繫方式，待彙整後即儘速配送至各機構。

至於照顧型機構如何認定，陳時中說，除了照顧較多慢性病及重症高風險族群的長照機構外，還有依「長期照顧服務法」設立的住宿式長照機構、社區式長照機構，以及老人福利機構、身心障礙福利機構、兒少安置機構、精神復健機構、一般及精神護理之家、產後護理之家、身心障礙社區居住、兒少團體家庭等住宿式照顧機構、身心障礙社區式照顧服務、早期療育機構以及托嬰中心等日間照顧服務機構及單位。（編輯：陳政偉）1110528