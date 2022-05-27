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快篩實名制第2輪 最快6月第2週實施
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快篩實名制第2輪 最快6月第2週實施

2022/5/27 14:47（5/27 15:19 更新）
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疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，預估6月第2週就會實施第2輪快篩實名制。圖為台北民眾到松山區藥局購買實名制快篩。（中央社檔案照片）
疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，預估6月第2週就會實施第2輪快篩實名制。圖為台北民眾到松山區藥局購買實名制快篩。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、陳至中台北27日電）指揮中心指揮官陳時中今天宣布，預估6月第2週就會實施第2輪快篩實名制，籲民眾自主分流，尚未購買第1輪的民眾這幾天趕緊去買，6月1日起輪到6歲以下幼童家屬領取。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，快篩需求大增，中央流行疫情指揮中心昨天起開放全民快篩陽性後，可經醫師診斷確診。

隨快篩實名制實施滿1個月，多數民眾都已買過第1輪快篩實名制，排隊熱潮減緩。

根據指揮中心統計，今天共有4920家機構可販售快篩實名制，共可販售141.8萬人份，截至中午12時僅有1家完售，累計賣出3.9萬多份；快篩實名制實施以來，累計賣出912萬人份、相當於4560萬劑快篩試劑。

陳時中表示，近日快篩實名制剩餘的量越來越多，截至昨晚11時只有1%、約52家完售，預計6月第2週就會開放購買第2輪快篩實名制。

陳時中說，為了保障無法接種疫苗的幼童健康，6月1日至30日期間，將免費提供全台約124萬名0歲到6歲幼兒每人5劑快篩試劑，為了避免藥局再次大排長龍，呼籲3類民眾自動分流。

他指出，首先是還沒購買第1輪快篩實名制的民眾，趁著6月1日前趕快去買，6月1日起到第2輪快篩實名制開始之前，則留給幼童父母或親友去領取免費快篩試劑，最後才是開放全民購買第2輪快篩實名制。

陳時中補充，0歲至6歲幼兒免費領取5劑家用抗原快篩試劑，將依身分證字號尾數單雙號進行分流，單號星期一、三、五，雙號星期二、四、六，週日皆可領取，由於提醒幼童無法接種疫苗，呼籲家人務必落實勤洗手、戴口罩保護孩童。（編輯：管中維）1110527

（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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